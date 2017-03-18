أكاديميون صينيون: زيارة الملك تعزز التعاون الثقافي

وصف أكاديميون صينيون زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى بلادهم بالمهمة جداً. ورأى رئيس مجلس إدارة جامعة اللغات والثقافة في بكين، الدكتور لي يومين، أن الزيارة تأخذ آفاق التعاون الثنائي الثقافي والمعرفي إلى مستويات جديدة. ولاحظ «هناك تطابق في كثيرٍ من الرؤى بين البلدين، مما يدفع التعاون» الثنائي، مشدداً في تصريحٍ له «هناك طموحات كبيرة ومرتفعة لتعزيز هذا التعاون في مجالات جديدة منها التعليم العالي والتبادل الثقافي ضمن شراكة البلدين الاستراتيجية ورؤية المملكة 2030 ومبادرة الطريق والحزام الصينية». في ذات السياق؛ اعتبر نائب عميد كلية اللغات والترجمة ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة بكين، الدكتور آمين فوشي مين، أن الزيارة الملكية تنبئ بمستقبل واعد جداً للتعاون الثنائي. وعدّها خطوة جديدة ضمن خطة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، معبراً عن سعادته البالغة بمقدم الملك سلمان إلى الصين. وقال مين إن جامعة بكين شهدت خلال الزيارة حدثاً مهماً جداً في إطار الشراكة يتمثل في افتتاح فرع لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة في مقر الجامعة، و«هو أمر يدعو إلى الفخر، وإضافة مهمة إلى مسيرة التعاون الثقافي والمعرفي بين البلدين تدعم بشكل مباشر متحدثي ومتعلمي اللغة العربية في الصين». في الوقت نفسه؛ عدّ رئيس قسم اللغة العربية في الجامعة، الدكتور لي فونغ بيي، زيارة الملك سلمان حدثاً تاريخياً يصب في مصلحة تنمية العلاقات خصوصاً في مجالات التعليم العالي والتبادل العلمي والمعرفي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣١) صفحة (٢) بتاريخ (١٨-٠٣-٢٠١٧)