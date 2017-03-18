القوات السعودية تشارك في «حسم العقبان»

وصلت القوات السعودية، المشارِكة في النسخة الـ 14 من تمرين “حسم العقبان 2017”، إلى الكويت.

وتنطلق المناورات الميدانية للتمرين هذا الأسبوع، بمشاركة جميع أفرع القوات المسلحة السعودية مع قوات عسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي والجانب الأمريكي. وأفاد قائد الوحدات السعودية المشاركة في التمرين، العميد الركن محمد بن إبراهيم الربيع، بأن هذا التمرين المشترك يُعد من بين الأكبر على مستوى الشرق الأوسط. وأوضح “يأتي (التمرين) ضمن خطط وبرامج القوات المسلحة التدريبية المعدة مسبقاً، لتطوير مهارات القوات المسلحة، ورفع مستوى الجاهزية القتالية، والاطّلاع على ما لدى القوات المشاركة من تقنيات فنية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال العمليات المشتركة، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في مواجهة التحديات والأزمات المرتبطة بالعمليات العسكرية”.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣١) صفحة (١) بتاريخ (١٨-٠٣-٢٠١٧)