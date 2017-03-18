7 قتلي بإنهيار أرضي في بيرو

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم أمس الجمعة، في انهيار أرضي شمال بيرو، التي تعاني منذ عدة أشهر من فيضانات واسعة النطاق وأمطار غزيرة.

وكان الضحايا في عدد من المركبات التي كانت تنتظر فتح أحد الطرق في منطقة رايامبامبا بإقليم لا ليبرتاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتسببت أسوأ فيضانات تضرب بيرو منذ عقود في مقتل 62 شخصًا وأثرت على نصف مليون شخص، وذلك منذ أن بدأت في ديسمبر الماضي، وفقًا لتقرير الدفاع المدني.

وكانت عناصر الشرطة والقوات المسلحة ورجال الإطفاء في بيرو قد تحركت أمس لإنقاذ مئات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل جراء الفيضانات في العاصمة ليما.