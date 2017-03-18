أتربة وغبار على 9 مناطق بالمملكة

يتوقع لطقس اليوم السبت، رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية خلال أوقات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لمناطق (تبوك ـ المدينة المنورة ـ مكة المكرمة) .

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً غربية إلى شمالية غربية الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45كم/ساعة وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.