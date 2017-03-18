تحذير من التقلبات الجوية على الرياض

دعت مديرية الدفاع المدني في منطقة الرياض، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المملكة، والبقاء في المنزل إلا للضرورة من أجل الحفاظ على سلامتهم.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في الرياض الرائد محمد الحمادي: إنه يتوقع – بمشيئة الله – أن تتأثر منطقة الرياض اعتبارًا من اليوم السبت حتى الاثنين بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية ويتوقع هطول أمطار رعدية.

وأهاب الرائد الحمادي، بالجميع اتباع التعليمات الطبية لمرضى “الربو” و “الجهاز التنفسي” عموما، والتأكد من توفر الأدوية الطبية اللازمة لهم في المنزل، وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديده ما أمكن، والحذر عند السفر في الطرق السريعة ‏نتيجة لتدني الرؤية المتوقعة.