تحديد هوية منفذ عملية مطار أورلي بفرنسا

أكدت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، أن منفذ الهجوم الذي وقع صباح اليوم في مطار أورلي “مسلم” ومعروف بتطرفه لدى جهات الأمن الفرنسية.

وقالت ضابطة بالشرطة الوطنية إنه لم يتضح بعد ما إذا كان منفذ الهجوم قد تصرف بمفرده أم لا.

وكانت الشرطة الفرنسية أعلنت أنها قتلت بالرصاص رجلا، صباح السبت، بعدما استولى على سلاح جندي كان يقوم بالحراسة بمطار أورلي.

وأوصت السلطات الزائرين بتجنب منطقة الحادث، بالتزامن مع عملية إخلاء للمطار.

وأحاطت سيارات الطوارئ بالمطار، في حين تجمع ركاب مرتبكون في ساحات انتظار السيارات، وعملت قوات خاصة تابعة للشرطة على تأمين المطار.