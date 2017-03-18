تدريب 2834 موظف حكومي

يستقبل معهد الإدارة العامة خلال هذا الأسبوع ابتداءً من غد الأحد، 2834 موظفًا حكوميًا وموظفة، للالتحاق بـ 122 برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق 1110 موظفين حكوميين، بـ 45 برنامجاً تدريبياً، هي: إجراءات التقاضي أمام ديوان المظالم، إدارة الاجتماعات، إدارة الأداء الوظيفي، إدارة الجودة الشاملة، إدارة الوقت، ادارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، أساسيات أمن المعلومات، أساسيات نظام التشغيل UNIX، إعداد التقارير، إعداد المدربين، إعداد المراسلات، إعداد وصياغة العقود، أعمال الاستدلال، الاتصالات الإدارية، الأساليب الإحصائية في الدراسات الميدانية، الأعمال التجارية، الإلقاء الفعال، الجداول الإلكترونية (Excel)، الرقابة على المواد، العروض التقديمية (Power Point)، القيادة الإدارية، الهندسة القيمية، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تخطيط الموارد البشرية، تدقيق المستندات المالية الحكومية، تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، شبكات النطاق المحلي اللاسلكية، معالجة النصوص، منازعات العقود الإدارية، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة الفعاليات، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الاتصال الفعال في العمل، الإدارة المحلية، الأرشفة الإلكترونية، الإشراف الميداني على تنفيذ المشاريع، التنسيق الاداري، الضمانات البنكية، إنهاء الخدمة، تحليل السلاسل الزمنية، تصميم الاستبانة، توزيع العمل، سلوكيات الوظيفة العامة.

ويلتحق في فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة، 740 موظفًا حكوميًا، بـ 31 برنامجًا تدريبيًا، هي: إدارة الاجتماعات، إدارة الوقت، ادارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، إعداد المراسلات، الاستقطاب والاختيار، العروض التقديمية (Power Point)، القيادة الإدارية، المنازعات القانونية للموظف العام في الوظيفة العامة، برمجة قاعدة البيانات MS Access، تجهيز وترتيب المستودعات، تطوير صفحات الويب بلغة XML، تنمية المهارات الإشراقية لرؤساء المراكز، جرائم الوظيفة العامة، جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المنشآت الصحية والطبية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، لغة الاستفسار الإجرائية PL/SQL، لغة الاستفسار الاجرائية Transact-SQL في بيئة MS SQL Server، مباشرة الأموال العامة، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات الفهرسة الوصفية للكتب، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، التقارير المالية الحكومية، التنسيق الاداري، الضمانات البنكية، تخطيط عمليات الشراء، توزيع العمل، مهارات بناء فرق العمل.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية يلتحـق 509 موظفين حكوميين، بـ 24 برنامجًا تدريبيًا، هي: إعادة هندسة العمليات الإدارية، إعداد التقارير، الاختيار والتزويد الآلي لأوعية المعلومات، الأساليب الإحصائية في الدراسات الميدانية، التفاوض مع الموردين، التفويض، القيود المحاسبية الحكومية، برمجة التطبيقات بلغة Java، تحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، تدقيق المستندات المالية الحكومية، لغة الاستفسار البنائية SQL، مباشرة الأموال العامة، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، أصول المحاسبة الحكومية، التنسيق الاداري، الضمانات البنكية، المحاسبة الحكومية في الفروع، إنهاء الخدمة، تصميم الاستبانة، توزيع العمل، سلوكيات الوظيفة العامة.

فيما تلتحق في فرع المعهد النسائي بالرياض، 169 موظفة حكومية بـ 7 برامج تدريبية، هي: إعداد الدراسات والاستشارات القانونية، الاجازات، التفويض، خدمات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المرؤوسين.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق 306 موظفين حكوميين بـ 15 برنامجًا تدريبيًا، هي: إدارة الوقت، الاتصالات الإدارية، الجداول الإلكترونية (Excel)، القيادة الإدارية، القيود المحاسبية الحكومية، المنازعات القانونية للموظف العام في الوظيفة العامة، تحليل اقتصاديات الاستثمار، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الأرشفة الإلكترونية، التقارير المالية الحكومية، التنسيق الاداري، المحاسبة الحكومية في الفروع، تحفيز الموظفين.