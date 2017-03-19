7000 وظيفة تنتظر الخريجين في معرض «لقاءات الإلكتروني» .. اليوم

الرياض ـ الشرق

ينطلق اليوم معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ويستمر حتى الخميس 24 من جمادى الآخرة، بمشاركة أكثر من 98 منشأة في القطاع الخاص، تعرض فرص العمل البالغة 6932 فرصة عمل شاغرة أمام حاملي الشهادة الثانوية، والشهادات الجامعية (بكالوريوس، والماجستير، وأعلى). ويعد معرض لقاءات الإلكتروني لتوظيف الخريجين، إحدى قنوات التوظيف لبرنامج طاقات، الذي يعرض آلاف فرص العمل في مختلف المجالات والتخصصات للجنسين ذكوراً وإناثاً في مناطق المملكة كافة، ويوفر المعرض الإلكتروني عديداً من المزايا للباحثين عن عمل، في مقدمتها الاطلاع على آلاف فرص العمل المتاحة، والتواصل المباشر من خلال محادثة نصية مع أصحاب الأعمال، وخاصية البحث عن فرص العمل المناسبة من ناحية المدينة، المؤهل، الراتب والخبرة المطلوبة، كما يوفر المعرض الإلكتروني الوقت والتكلفة، ويزيد من سبل الراحة. وأوضح نائب المدير العام لدعم التوظيف بصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» نواف الدعيجي، أن معرض لقاءات الإلكتروني الذي يستمر لمدة خمسة أيام، يهدف إلى ربط أصحاب الأعمال مع الباحثين عن عمل، عن طريق منصات يعرض من خلالها أصحاب الأعمال المشاركون فرص العمل المتاحة في منشآتهم أمام الباحثين عن عمل، كما يتيح في الوقت ذاته للباحثين عن عمل التواصل مع أصحاب الأعمال، والتقدم على فرص العمل المناسبة لهم.

وأشار الدعيجي، إلى أن معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف، الذي صمم كمبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، يلعب دوراً مميزاً في توطين فرص العمل في منشآت القطاع الخاص بالمملكة، وتأهيل القوى العاملة الوطنية، وذلك للإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات البشرية الوطنية لدى منشآت القطاع الخاص، وذلك بإتاحة فرص عمل جديدة، وكذلك بإحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص، مواكبة لرؤية المملكة 2030. وأفاد الدعيجي، أن ما يميز معارض لقاءات الإلكترونية هو سهولة التواصل بين منشآت القطاع الخاص والباحثين والباحثات عن عمل، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يوفر الوقت والتكلفة على الباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب الأعمال على السواء، كما يزيد من فرص الحصول على عمل عن طريق الحلول الافتراضية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٢) صفحة (١٣) بتاريخ (١٩-٠٣-٢٠١٧)