جامعة جدة تحتفي بـ 1300 خريج.. الأربعاء

جدة ـ الشرق

يتوِّج محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، في المقر الرئيس للجامعة بطريق عسفان، الأربعاء المقبل، ما يقارب 1300 طالب يمثلون الدفعة الثانية من خريجي الجامعة في مختلف الكليات والتخصصات، الحاصلين على درجات الماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس.

وتنظم الجامعة بهذه المناسبة احتفاءً كرنفالياً يشتمل على عروض وفقرات متنوعة بالضوء والصوت والصورة، إضافة إلى سحوبات وهدايا قيمة للحضور.

وقدَّم مدير الجامعة الدكتور عبدالفتاح مشاط، شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على رعايته، ولمحافظ جدة على حضوره حفل الخريجين، كما قدَّم التهنئة للطلاب والطالبات الخريجين، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المقبلة، مؤكداً أن الجامعة وضعت ضمن أهدافها تخريج الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلاً علمياً متميزاً يتوافق مع تطلعات سوق العمل، ويمنح خريجيها وخريجاتها التميز والقدرة والكفاءة خلال أداء دورهم في خدمة وطنهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٢) صفحة (٨) بتاريخ (١٩-٠٣-٢٠١٧)