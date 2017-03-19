«مدني تبوك» تُخلي 5 عائلات بسبب حريق في مبنى

تبوك ـ الشرق

أخلت فرق من الدفاع المدني في منطقة تبوك خمس عائلات، بسبب حريق وقع في مبنى بحي المهرجان في مدينة تبوك.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني في المنطقة تبوك الملازم أول حسام علي المسعودي، أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات الخاصة في الدفاع المدني مساء أمس الأول، عن حادث حريق في مبنى بحي المهرجان في مدينة تبوك، وجرى على الفور تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند وصولها اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مبنى مكون من أربعة طوابق وملحق ووجود حالات احتجاز بسبب تصاعد الدخان الكثيف.

وأضاف أنه تم على الفور إنقاذ وإخراج المحتجزين من قِبل فرق الدفاع المدني، مشيراً إلى أنه تم إخلاء خمس عائلات، وتسجيل تسع حالات عولجت من قِبل الهلال الأحمر في الموقع سببها ضيق في التنفس والهلع.

وذكر الملازم أول المسعودي أنه اتضح للمختصين في الإدارة من خلال المعاينة أن سبب الحادث تماس كهربائي في التوصيلات الكهربائية.

ودعت الإدارة الجميع إلى عدم ترك الأجهزة الإلكترونية والتكييف في حالة تشغيل إلا بوجود من يستفيد منها، وعدم تحميل التوصيلات الكهربائية فوق طاقتها وتجنُّب التمديدات العشوائية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٢) صفحة (٨) بتاريخ (١٩-٠٣-٢٠١٧)