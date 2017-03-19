1000 متطوع وطائرات شراعية وسفن بحرية لتنفيذ قافلة «كيف نكون قدوة؟»

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على تنظيم قافلة ملتقى مكة الثقافي الميدانية بعنوان «كيف نكون قدوة؟»، بمشاركة عربات وشاحنات تمثل جهات حكومية وخاصة، وألف متطوع وطائرات شراعية وسفن بحرية تابعة لحرس الحدود.

وفي ذات السياق، رأس مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، الدكتور سعد مارق، أمس الأول، الاجتماع الأول للجنة الإشرافية على القافلة، بحضور الجهات الأمنية والحكومية والخاصة ذات العلاقة المباشرة بتسيير وتنظيم مسيرة القافلة، والتحضير لها ووضع خطط الانطلاق.

وأوضح أن اللجنة الإشرافية العليا على ملتقى مكة الثقافي برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة وافقت على إطلاق قافلة تحمل اسم قافلة ملتقى مكة الثقافي، وبدء التحضير لها بشكل عملي، لتخرج بشكل إبداعي، وتحمل رسائل معبرة تتناسب مع النهج الذي يتخذه ملتقى مكة الثقافي وهو الإبداع والابتكار، وتم تكليف مدير مرور جدة العميد سليمان الزكريا، ليكون رئيساً للجنة القافلة، مبيناً أنه سيتم تحديد موعد إطلاقها خلال الفترة المقبلة بناءً على اجتماعات اللجان التي ستحدد الوقت الأفضل لوصولها إلى أكبر شريحة من مجتمع منطقة مكة وزوارها، وكذلك مساراتها التي ستسلكها، وأضاف «سنصل من خلال القافلة إلى شريحة جديدة، وبعضهم لم يتَح له المشاركة في فعاليات ملتقى مكة الثقافي».

وأشار إلى أنه من المقرر أن تعرض القافلة مبادرات الجهات والمنجزات التي تحققت من خلال مسيرة للسيارات والشاحنات والعربات المجهزة التي تعرض أعمالها الإبداعية، يتبعها مسيرة للدراجات بمشاركة جماهيرية وإعلامية.

وأفاد مارق بأن القافلة تهدف إلى تسليط الضوء على مكتسبات منطقة مكة المكرمة وترسيخ أصالة الهوية الثقافية والاجتماعية، لتتضافر الجهود نحو التنمية المجتمعية الشاملة، وتضم القافلة جميع الجهات المشاركة في ملتقى مكة الثقافي من الجهات الأمنية والخدمية والتعليمية والثقافية في القطاعين الحكومي والخاص، وستكون بمشاركة نخبة من الإعلاميين والمثقفين وشخصيات المجتمع.

وأوضح أن الطيران الشراعي سيشارك في هذه القافلة من الجو على مدار خط سيرها الذي يجري حالياً تحديده من خلال لجنة مخصصة من عدة جهات أمنية وخدمية لضمان سيرها بشكل جيد، وعدم تأثيرها على حركة السير في مدينة جدة والطرقات التي تمر منها، ولكي يتم تنظيمها بالشكل الذي يليق بقافلة بهذا الحجم.

يشار إلى أن مشروع ملتقى مكة الثقافي الذي أطلق أعماله أمير منطقة مكة المكرمة يواصل أعماله في تنفيذ 235 مبادرة ميدانية من خلال 61 جهة حكومية وخاصة، فيما جرى الأسبوع الماضي فتح الطريق أمام مشاركات الأفراد بمبادراتهم الفردية من خلال جهاتهم أو من خلال الأمانة العامة لتنمية قطاع الشباب في إمارة منطقة مكة المكرمة «ثروة».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٢) صفحة (٩) بتاريخ (١٩-٠٣-٢٠١٧)