ملتقى المهنة التاسع في جامعة المؤسس.. اليوم

جدة ـ الشرق

يفتتح مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة، اليوم، فعاليات الملتقى المهني التاسع لخريجي وخريجات الجامعة بعنوان «الوظيفة ميدان للأخلاق والتعامل الحسن.. فكن قدوة»، الذي تنظمه عمادة شؤون الط‌ب، على مدى أربعة أيام بمشاركة أكثر من 40 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

وسيطلع الدكتور اليوبي على الفرص الوظيفية والخدمات المقدمة للخريجين والخريجات من قِبل الجهات المشاركة، فيما يستعرض عدد من خريجي الجامعة تجربتهم الناجحة في مجال الاستثمار التجاري ودعم الجامعة لهم.

وأوضح عميد شؤون الط‌ب الدكتور عبدالمنعم الحياني، أن الملتقى يهدف إلى توفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية المناسبة للخريجين والخريجات، وتعميق وعي خريجي وخريجات الجامعة بمفاهيم البيئة المهنية والقيم المتصلة بأخلاقيات المهنة، وإتاحة فرصة التواصل المباشر بين خريجي التوظيف في سوق العمل، وتطوير أساليب واستراتيجيات تبادل الخبرات والتجارب في التدريب، وتقديم ورش عمل تدريبية وتأهيلية تسهم في معالجة الصعوبات التي تواجه الخريج خلال بحثه عن العمل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٢) صفحة (٨) بتاريخ (١٩-٠٣-٢٠١٧)