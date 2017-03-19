فازت إمارة المنطقة الشرقية بجائزة أفضل التعاملات الإلكترونية في فرع إمارات المناطق بملتقى أبشر الثالث للتعاملات الإلكترونية الذي أقيم تحت رعاية ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بحضور عددٍ من الأمراء ومديري وقادة القطاعات الأمنية.
ورفع المشرف العام على التقنية والتطوير الإداري الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي التهنئة لأمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بهذه المناسبة، مؤكداً أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا دعمه وحرصه ومتابعته الدائمة وتوجيهاته بضرورة الاستفادة المثلى من الوسائل التقنية المتاحة في خدمة الجمهور والتيسير عليه.
وأشاد بالمتابعة الحثيثة من وكيل إمارة المنطقة الشرقية، رئيس لجنة التعاملات الإلكترونية بالإمارة، الدكتور خالد البتال، وجهود الفريق العامل في الإدارة العامة لتقنية المعلومات التي كانت خلف تحقيق هذا الإنجاز في تسهيل تعامل الجمهور مع خدمات الإمارة وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تيسير التعاملات الحكومية على المستفيدين.
يذكر أن مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات محمد بن ناصر العجمي، تسلم الجائزة من مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري.
«إمارة الشرقية» تفوز بجائزة ملتقى «أبشر» للتعاملات الإلكترونية
فازت إمارة المنطقة الشرقية بجائزة أفضل التعاملات الإلكترونية في فرع إمارات المناطق بملتقى أبشر الثالث للتعاملات الإلكترونية الذي أقيم تحت رعاية ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بحضور عددٍ من الأمراء ومديري وقادة القطاعات الأمنية.
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