دشن مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، الشيخ بدر الدولة، مشاريع وبرامج ومقر المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه «بيان» في محافظة الخبر.
وتم خلال تدشين المقر وإطلاق أعماله، استعراض عدد من المشاريع والبرامج المتخصصة والمبادرات النوعية التي تُعنى بتعليم القرآن وعلومه على نطاق جغرافي يشمل الخبر والدمام.
وأشاد الشيخ بدر الدولة، بالبرامج والمشاريع المستقبلية وعمل القائمين على المركز من خلال تحديدهم للأفكار ورسم الأهداف للبرنامج والفئات المستهدفة وتنظيم مراحل العمل، وكل ذلك من أجل تعليم القرآن وعلومه.
وأشار إلى أن ولاة الأمر مهتمون بكتاب الله الكريم، والعناية بحفظه وتجويده وتفسيره، وتشجيع أبناء المسلمين على الإقبال على كتاب الله حفظاً وعناية وتدبراً.
وحث القائمون على المركز بالتركيز على تنويع أساليب وطرق تعليم القرآن الكريم لتشجيع الناس على الاهتمام به وتعلمه.
من جهته، قال رئيس الهيئة الإشرافية في «بيان»، مساعد رئيس المحكمة العامة بالدمام، الشيخ عبدالحميد البديع، إن أنشطة «بيان» بدأت في الإسهام في نشر تعليم القرآن الكريم وعلومه، كما أن العمل يسير وفق خطط وإستراتيجيات مدروسة تهدف إلى سبل استدامة وتطوير العمل في المركز، مؤكداً ثقته بأن المركز سيكون له دور بعد توفيق الله في تخريج المتقنين لكتاب الله حفظاً وتدبراً، وذلك بناءً على المؤشرات التي تدل على ذلك.
«بيان» تُدشن مركزاً لتعليم القرآن وعلومه
دشن مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، الشيخ بدر الدولة، مشاريع وبرامج ومقر المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه «بيان» في محافظة الخبر.
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