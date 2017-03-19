نظمت لجنة خدمة المجتمع التابعة لجمعية الجشة الخيرية، لقاءً مفتوحاً لأهالي مدينة الجشة مع عضو المجلس البلدي للدائرة السابعة بالأحساء يوسف الحجي، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في الشأن البلدي والقروي.
وقدم عبدالرؤوف المعيويد، في كلمة نيابة عن لجنة خدمة المجتمع، شرحاً لجهود اللجنة التي تصب في مصلحة أهالي مدينة الجشة، وأثنى على ثقة أهالي الجشة في اللجنة وجهودها المتتابعة التي تُرى في الواقع الملموس، مقدماً شكره ليوسف الحجي على تنظيم اللقاء مع الأهالي مما له من الأثر الفاعل في التواصل المباشر وكذلك وضع الأهالي في الصورة لما يستجد من المشاريع. من جهته، قدم الحجي عرضاً مرئياً عن المشاريع الحالية والجهود المبذولة في متابعتها واكتمالها بالصورة المطلوبة، إلى جانب المشاريع المستقبلية في المنطقة والجشة بهدف تعزيز مكانتها الجغرافية والتوجه إلى التنمية من الجانب الشرقي للأحساء لما لها من حركة تجارية وعمرانية متواصلة. واستقبل يوسف الحجي بعد الانتهاء من العرض المرئي مداخلات الأهالي ورؤيتهم وطموحاتهم لمستقبل مدينة الجشة.
سكان الجشة يضعون مطالبهم على طاولة «بلدي الأحساء»
نظمت لجنة خدمة المجتمع التابعة لجمعية الجشة الخيرية، لقاءً مفتوحاً لأهالي مدينة الجشة مع عضو المجلس البلدي للدائرة السابعة بالأحساء يوسف الحجي، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في الشأن البلدي والقروي.
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