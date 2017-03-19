الرياض وبكين ستعملان لاقتلاع الإرهاب .. وتسريع إقامة منطقة حرة

بكين – واس توسيع التعاون سياسياً وأمنياً وعسكرياً واقتصادياً

المملكة ملتزمة بسياسة «الصين الواحدة»

الصين تدعم جهود المملكة إقليمياً ودولياً

أعربت المملكة والصين عن استعدادهما لتوسيع آفاق التعاون الثنائي سياسياً وأمنياً وعسكرياً، والعمل سوياً لاقتلاع الإرهاب.

وسيشمل توسيع التعاون مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والصحة، والتعليم، والتعدين؛ خدمةً للمصالح المشتركة. ومن بين الخطوات المشتركة تسريع إنشاء منطقة تجارة حرة صينية- خليجية.

واتفق البلدان بحسب بيانٍ مشتركٍ أمس في ختام زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الصين، على زيادة التعاون بينهما في المجالات ذات الأولوية، مثل المشاريع الاقتصادية والصناعية، وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، والتقنية المتقدمة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء.

ويشمل الاتفاق التوسع في الاستثمارات المتبادلة في كافة القطاعات، ومنها البترول، والطاقة المتجددة، والكهرباء، والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بما يرقى بمستوى علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى مستوى أعلى.

وفي هذا الاتجاه؛ شهدت الزيارة التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستعزز الإطار المؤسسي القائم للعلاقات الثنائية؛ بما يضمن استمرارها والدفع بها نحو آفاق أرحب.

وأجرى خادم الحرمين الشريفين، الذي وصل إلى الصين الأربعاء الماضي، مباحثات ثنائية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

وتبادلت القيادتان وجهات النظر، بشكل معمق، حول تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. وبحثتا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوصلتا إلى توافق مهم حيالها.

والتقى الملك، في ذات السياق، رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كتشيانغ، ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني، تشانغ ديجيانغ.

وأعرب الجانبان السعودي والصيني، خلال اللقاءات، عن ارتياحهما للتقدم الكبير في العلاقات الثنائية، خاصةً بعد زيارة الرئيس بينغ إلى المملكة في يناير 2016م.

واتفق الجانبان على كون اللجنة المشتركة رفيعة المستوى إطاراً مهماً لتوثيق عرى الصداقة بين البلدين والشعبين وتعميق التعاون العملي في كافة المجالات.

وأشار البيان المشترك إلى التوافق على أمورٍ عدّة، بعضها يرتبط بالعلاقات الثنائية، والآخر يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.

ثنائياً؛ اتفق الجانبان على أن تكون العلاقات بين الصين والمملكة في صدارة علاقاتهما الخارجية.

وسيواصل البلدان تكثيف الزيارات المتبادلة بين القيادتين والمسؤولين، والتشاور على كافة المستويات، وتبادل الآراء حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت المملكة مجدداً التزامها الثابت بسياسة الصين الواحدة.

بينما أكدت الصين دعمها السياسات التي تتخذها المملكة من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، إلى جانب دعم الدور الإيجابي للمملكة في الشؤون الإقليمية والدولية.

ولفت الجانب الصيني إلى دعمه جهود المملكة لتحقيق «رؤية 2030» وحرصه على أن يكون شريكاً عالمياً لها في جهود تنويع اقتصادها.

بدورها؛ أكدت المملكة استعدادها لأن تكون شريكاً عالمياً في بناء «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» و»طريق الحرير البحري في القرن الـ 21».

والمملكة مستعدة لأن تصبح القطب الرئيس، لهذه المبادرة، في غرب آسيا. وهي تدعم استضافة الجانب الصيني منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي.

إلى ذلك؛ أكد الجانبان على ما ورد في «إعلان الدوحة» لمنتدى التعاون الصيني- العربي الصادر في مايو 2016 م؛ بشأن «ضرورة احترام الحق الذي تتمتع به الدول ذات السيادة والدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في اختيار سبل تسوية النزاعات بإرادتها المستقلة».

وفي مجال الطاقة؛ أبدى الجانبان حرصاً على رفع مستوى التعاون بينهما، بما في ذلك إمدادات البترول السعودي للسوق الصيني المتنامي.

وشدد الطرفان على أهمية استقرار السوق البترولية بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وقدّر الجانب الصيني دور المملكة في ضمان استقرار الأسواق البترولية العالمية؛ باعتبارها مصدراً آمناً وموثوقاً يزوّد هذه الأسواق بالنفط.

كذلك؛ اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وتنمية التجارة الدولية في إطار مجموعة الـ 20 والمؤسسات المالية والدولية. وأشادا بالدور المتوقع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واتفقا على بذل الجهود المشتركة، بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، للإسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة الصينية- الخليجية.

وفي مجال الثقافة؛ أبدى الجانبان دعمهما تشجيع التبادل الثقافي بينهما على المستويين الرسمي والشعبي، مع تشجيع التواصل في مجالات التربية والتعليم والصحة والعلوم والتكنولوجيا والسياحة والإعلام. على صعيد القضايا الإقليمية والدولية؛ أكد البلدان إدانتهما التطرف والإرهاب بكافة أشكالهما وصورهما، وشددا على أن الإرهاب لا يرتبط بأي عرق أو دين.

وسيعمل الجانبان على التعاون في محاربة واقتلاع التطرف والإرهاب.

وأعرب الجانب الصيني، في هذا الإطار، عن تقديره الخطوات التي اتخذتها المملكة بإعلان إنشاء التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وشدد الجانبان، في إطار حرصهما على تحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً، على أهمية تحقيق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وثمنت المملكة عالياً الجهود المبذولة من الجانب الصيني في هذا الشأن، بينما قدّر الجانب الصيني عالياً مساهمة المملكة في سبيل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

في الموضوع السوري؛ لفت الجانبان إلى ضرورة إيجاد حل للأزمة على أساس بيان جنيف (1) وقراري مجلس الأمن (2254) و(2268). وأكدا، في الملف نفسه، أهمية تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للنازحين واللاجئين السوريين داخل بلادهم وخارجها.

وفي الشأن اليمني؛ شدد الجانبان على أهمية المحافظة على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره.

وأشارا إلى أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن (2216)، وأكدا دعمهما السلطة اليمنية الشرعية وجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للتوصل إلى حل سياسي بين الأطراف اليمنية، كما أبديا دعمهما الجهود الدولية المبذولة في هذا النطاق، وتسهيل وصول المساعدات إلى كافة المناطق اليمنية. بخصوص ليبيا؛ أعرب الجانبان عن القلق إزاء الأوضاع في هذا البلد، وأمّلا أن تتمكن حكومة الوفاق الوطني فيه من استعادة أمنه واستقراره والحفاظ على سلامته ووحدة أراضيه بدعمٍ من المجتمع الدولي.

وعبر الجانبان، في شأنٍ آخر، عن دعمهما جهود الحكومة العراقية في مواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي، وأكدا أهمية الحفاظ على وحدة العراق واستقراره واستقلاله.

ولفت البيان المشترك، في ختامه، إلى إعراب خادم الحرمين الشريفين عن شكره القيادة الصينية والشعب الصيني الصديق على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال الزيارة، التي جاءت تلبيةً لدعوة كريمة من الرئيس بينغ.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٢) صفحة (٤) بتاريخ (١٩-٠٣-٢٠١٧)