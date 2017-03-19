«بلدي بيشة» يوصي برفع مكاتب الخدمات إلى بلديات مستقلة

بيشة ـ الشرق

أوصى المجلس البلدي بمحافظة بيشة خلال جلسته الـ 15 التي عقدها برئاسة رئيسه ناصر الجهمي، برفع مطالبه لوزارة الشؤون البلدية والقروية لترفيع مكاتب الخدمات إلى بلديات مستقلة، وتوزيع الخدمات البلدية ‏على القرى والأحياء والمراكز وفق معايير علمية واضحة، على أن تتولى لجنة المشاريع في المجلس إعداد تصور خاص بتلك المعايير وعرضه في الجلسة المقبلة.

ورفع رئيس وأعضاء المجلس في بداية الجلسة، الشكر لأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد على زيارته لبيشة، ‏وتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية العملاقة في المحافظة، ومناقشة احتياجات المحافظة في اجتماعه بالمجلس المحلي ورؤساء المجالس البلدية في بيشة، وحرصه على العمل على مواصلة مسيرة التنمية والبناء لتحقيق الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.

وناقش المجلس الميزانية الجديدة للبلدية بحضور مدير المالية في البلدية عايض الجهمي، وأوصى بضرورة تشكيل فريق عمل لمراجعة وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ‏لاستكمال عدد من الملاحظات على الميزانية. كما أوصى البلدية بتزويد المجلس بخطة الاستثمار وقاعدة بياناته السابقة، وإدراج بعض البرامج المهمة لرفع كفاءة العمل في البلدية وتحسين إجراءاته، كما استعرض المجلس تقارير الزيارات الميدانية من نائب الرئيس ناصر بن جافل، وأوصى بدعم مكاتب الخدمات البلدية بسيارات وعمال نظافة لتقديم الخدمة على أكمل وجه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٢) صفحة (٩) بتاريخ (١٩-٠٣-٢٠١٧)