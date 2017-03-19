أوصى المجلس البلدي بمحافظة بيشة خلال جلسته الـ 15 التي عقدها برئاسة رئيسه ناصر الجهمي، برفع مطالبه لوزارة الشؤون البلدية والقروية لترفيع مكاتب الخدمات إلى بلديات مستقلة، وتوزيع الخدمات البلدية على القرى والأحياء والمراكز وفق معايير علمية واضحة، على أن تتولى لجنة المشاريع في المجلس إعداد تصور خاص بتلك المعايير وعرضه في الجلسة المقبلة.
ورفع رئيس وأعضاء المجلس في بداية الجلسة، الشكر لأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد على زيارته لبيشة، وتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية العملاقة في المحافظة، ومناقشة احتياجات المحافظة في اجتماعه بالمجلس المحلي ورؤساء المجالس البلدية في بيشة، وحرصه على العمل على مواصلة مسيرة التنمية والبناء لتحقيق الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.
وناقش المجلس الميزانية الجديدة للبلدية بحضور مدير المالية في البلدية عايض الجهمي، وأوصى بضرورة تشكيل فريق عمل لمراجعة وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية لاستكمال عدد من الملاحظات على الميزانية. كما أوصى البلدية بتزويد المجلس بخطة الاستثمار وقاعدة بياناته السابقة، وإدراج بعض البرامج المهمة لرفع كفاءة العمل في البلدية وتحسين إجراءاته، كما استعرض المجلس تقارير الزيارات الميدانية من نائب الرئيس ناصر بن جافل، وأوصى بدعم مكاتب الخدمات البلدية بسيارات وعمال نظافة لتقديم الخدمة على أكمل وجه.
«بلدي بيشة» يوصي برفع مكاتب الخدمات إلى بلديات مستقلة
أوصى المجلس البلدي بمحافظة بيشة خلال جلسته الـ 15 التي عقدها برئاسة رئيسه ناصر الجهمي، برفع مطالبه لوزارة الشؤون البلدية والقروية لترفيع مكاتب الخدمات إلى بلديات مستقلة، وتوزيع الخدمات البلدية على القرى والأحياء والمراكز وفق معايير علمية واضحة، على أن تتولى لجنة المشاريع في المجلس إعداد تصور خاص بتلك المعايير وعرضه في الجلسة المقبلة.
-
-
-
-
-
آل الشيخ: «الشورى» بحاجة للقاءات المواطنين .. ومشاريعنا تضاهي…
-
-
-
-
«العمل»: نسبة البطالة في المدينة المنورة 6.3 % للرجال و40 % للنساء
-
-
-
-
آل الشيخ: «الشورى» بحاجة للقاءات المواطنين .. ومشاريعنا تضاهي الدول المجاورة
-
-
-
-
-
-
الملك يتطلع إلى إسهام التعاون مع الصين في تعزيز مكافحة الإرهاب
-
تعاون بين الهيئة الملكية وشركتين صينيتين يشمل البنى التحتية والخدمات
-
-
خطبتا الحرمين: الاستقامة تجلب طمأنينة القلب .. والتقوى تخلّص من الهموم
-
الملك يأمر بإلحاق الدارسين على حسابهم في الصين ببرنامج الابتعاث
-
-
Profile