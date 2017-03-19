صيدلية «الحملة السعودية» في «الزعتري» تصرف 1958 وصفة خلال أسبوع

صرفت العيادات التخصصية السعودية، العاملة في مخيم الزعتري منذ 219 أسبوعاً، 1958 وصفة طبية خلال الأسبوع الفائت شملت أنواعاً عديدة من الأدوية والمستلزمات لكافة الحالات المرضية المراجِعة.

وتتبعُ العياداتُ الحملةَ الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، ولها صيدلية توفر الأدوية الضرورية. فيما يقع «الزعتري»، المخصص للاجئين السوريين، في محافظة المفرق الأردنية.

وأفاد المدير الطبي للعيادات، الدكتور حامد المفعلاني، بحرصها على تأمين الأدوية الضرورية للمرضى، إضافةً إلى تأمينٍ دوري لأدوية مراجعي عيادات الأمراض المزمنة المتمثلة في السكري والقلب وضغط الدم.

إلى ذلك؛ أكد المدير الإقليمي للحملة السعودية، الدكتور بدر السمحان، أن الاهتمام بالمحور الصحي من أولوياتها، إذ تحرص على توفير الرعاية الطبية العالية للشقيق السوري وتأمين كادر طبي متخصص يتمتع بكفاءة وخبرات. وقال السمحان «هذه البرامج الإنسانية والخدمات الطبية التي تقدمها الحملة السعودية للأشقاء النازحين واللاجئين السوريين تأتي ضمن توجيهات حكيمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد- حفظهم الله-».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٢) صفحة (٤) بتاريخ (١٩-٠٣-٢٠١٧)