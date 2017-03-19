25 جوّالاً يرفعون طن نفايات من شاطئ رأس تنورة

رفع 25 عضواً من أعضاء نادي الجوالة التابع لعمادة شؤون الطلاب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أمس الأول، ما يقارب طنا من النفايات على طول 5 كيلومترات على شاطئ رأس تنورة، وذلك ضمن الحملات الدورية التي تنظمها عشائر الجوالة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص تحت عنوان «سياحتنا الكشفية تنمية وتطوع».

وذكر عميد شؤون الطلاب الدكتور علي الدوسري أن الحملة استمرت 12 ساعة متواصلة من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة والنصف مساءً، بمشاركة الأعضاء، مبيناً أنها جاءت إيماناً بأهمية المحافظة على البيئة وإبراز دور عشائر الجوالة في المجتمع.

وأضاف أن الحملة تخللها عدة أنشطة نوعية منها الثقافي والبيئي والقيادي والتطويري، وكذلك توجيه وإرشاد السائحين ومرتادي الشواطئ وتثقيفهم برسائل توعوية على أهمية الحفاظ على البيئة والممتلكات العامة، مع قيام أعضاء النادي بحملة تنظيف الشاطئ على امتداد الـ 5 كيلو مترات.

من جهته، أوضح المشرف العام على الحملة محمد الدوسري، أن الشهر المقبل سيشهد تنظيف شاطئ الجامعة والعمل على إزالة كافة العوالق التي تحد من نظافة البيئة البحرية، إلى جانب تنظيف شاطئ نصف القمر بالتعاون مع حرس الحدود، مؤكداً سعيهم لتثقيف أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة، وكذلك رفع ما يمكن رفعه من النفايات وبعض الشوائب.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات مستمرة في النادي طوال العام بجدول متبع، إضافة إلى بعض أنشطة النادي الكشفية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٢) صفحة (٥) بتاريخ (١٩-٠٣-٢٠١٧)