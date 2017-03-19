رفع 25 عضواً من أعضاء نادي الجوالة التابع لعمادة شؤون الطلاب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أمس الأول، ما يقارب طنا من النفايات على طول 5 كيلومترات على شاطئ رأس تنورة، وذلك ضمن الحملات الدورية التي تنظمها عشائر الجوالة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص تحت عنوان «سياحتنا الكشفية تنمية وتطوع».
وذكر عميد شؤون الطلاب الدكتور علي الدوسري أن الحملة استمرت 12 ساعة متواصلة من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة والنصف مساءً، بمشاركة الأعضاء، مبيناً أنها جاءت إيماناً بأهمية المحافظة على البيئة وإبراز دور عشائر الجوالة في المجتمع.
وأضاف أن الحملة تخللها عدة أنشطة نوعية منها الثقافي والبيئي والقيادي والتطويري، وكذلك توجيه وإرشاد السائحين ومرتادي الشواطئ وتثقيفهم برسائل توعوية على أهمية الحفاظ على البيئة والممتلكات العامة، مع قيام أعضاء النادي بحملة تنظيف الشاطئ على امتداد الـ 5 كيلو مترات.
من جهته، أوضح المشرف العام على الحملة محمد الدوسري، أن الشهر المقبل سيشهد تنظيف شاطئ الجامعة والعمل على إزالة كافة العوالق التي تحد من نظافة البيئة البحرية، إلى جانب تنظيف شاطئ نصف القمر بالتعاون مع حرس الحدود، مؤكداً سعيهم لتثقيف أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة، وكذلك رفع ما يمكن رفعه من النفايات وبعض الشوائب.
وأشار إلى أن هذه الفعاليات مستمرة في النادي طوال العام بجدول متبع، إضافة إلى بعض أنشطة النادي الكشفية.
25 جوّالاً يرفعون طن نفايات من شاطئ رأس تنورة
رفع 25 عضواً من أعضاء نادي الجوالة التابع لعمادة شؤون الطلاب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أمس الأول، ما يقارب طنا من النفايات على طول 5 كيلومترات على شاطئ رأس تنورة، وذلك ضمن الحملات الدورية التي تنظمها عشائر الجوالة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص تحت عنوان «سياحتنا الكشفية تنمية وتطوع».
-
-
-
-
-
آل الشيخ: «الشورى» بحاجة للقاءات المواطنين .. ومشاريعنا تضاهي…
-
-
-
-
«العمل»: نسبة البطالة في المدينة المنورة 6.3 % للرجال و40 % للنساء
-
-
-
-
آل الشيخ: «الشورى» بحاجة للقاءات المواطنين .. ومشاريعنا تضاهي الدول المجاورة
-
-
-
-
-
-
الملك يتطلع إلى إسهام التعاون مع الصين في تعزيز مكافحة الإرهاب
-
تعاون بين الهيئة الملكية وشركتين صينيتين يشمل البنى التحتية والخدمات
-
-
خطبتا الحرمين: الاستقامة تجلب طمأنينة القلب .. والتقوى تخلّص من الهموم
-
الملك يأمر بإلحاق الدارسين على حسابهم في الصين ببرنامج الابتعاث
-
-
Profile