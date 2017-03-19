يبدو أن النظام الإيراني بعد تفكير عميق اتخذ قراره الحصيف! بالزواج على زوجته التليدة (تقية) ولا ندري هل لأنها هرِمت وتداعى رونقها وخف بريقها الأخاذ ولم تعد مقنعة في استمالة الشعب الإيراني وثقة العالم الخارجي.. أم (التقية) سئمت من النظام لكثرة توسلها لتسويق أكاذيبه البائدة المفضوحة وإخضاعها لتسويغ وعوده العدمية ومهاتراته الحالمة.. غاية الأمر هما غير متفقين وشبه منفصلين وبما أن (النظام) لا يقوى على إدارة الأمور وتسييس ترهاته وخزعبلاته دون زوجة تعضده وتتستر على خطاياه المتكاثرة تفتق فكره بالزواج العرفي بوصفه أنه سريع وسهل المنال وفي الحين ذاته من اليسير استدارة الظهر والتنكر له وقت يشاء فأقصاه تمزيق الورقة! فضلا عن أنه زواج طيِّع لا يستهجن المراهقة (المتأخرة) بمفارقاتها ومفرقعاتها! فما أن يستشعر بامرأة أقصد (دولة، تنظيما، حزبا، ميليشيا) تشي بتلبية مآلاته إلا وأقدم بالزواج منها وبالمهر الذي تطلبه، المهم تشبع رغباته العبثية ونزواته الهوجاء ولمجرد انتفاء الحاجة أو لعدم قدرتها على مسايرة مغامراته أو التماهي مع (مقامراته) يطلقها ويبحث عن غيرها.. المفارقة المضحكة أن (النظام الإيراني) لديه قدرة عجيبة وجهنمية في (التحول) أي يتقولب إلى امرأة تسوق نفسها بكافة المساحيق وعمليات التجميل للزواج العرفي في حال كانت الحاجة ملحة للاحتماء وتوجس الخطر فترتبط بالزواج العرفي طبعا! بـ (دولة قوية) عن طريق مغازلته وإغوائه بثرواتها وتنازلاتها اللامحدودة. كل ذلك وغيره كثير في سبيل أن يترك لها العنان في العبث والمزيد من الإفساد والعربدة السافرة.. يا لها من سياسة رعناء جوفاء.. بودي أن أزجي نصحاً لهذا النظام وإن كنت أعلم سلفاً عدم تقبله لعقم تفكيره وسقم طويته أقول: التفت لشعبك الذي سئم الإفك والأضاليل وبئس أشد البؤس من المساومة على كرامتهم وخبز يومهم.