ملتقى لتحفيز السيدات والفتيات على ممارسة الرياضة

ينظم صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للرياضة، وتحت رعاية وكيل الرئيس للقسم النسائي بالهيئة العامة للرياضة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، في الصالة الرياضية بالدمام، الأربعاء المقبل، ملتقى «صحة المرأة بلياقتها»، بحضور الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز، والأميرة عبير بنت فيصل بن تركي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق حسن الجاسـر، أن الملتقى يهدف إلى دعم رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق ببند اللياقة البدنية ورفع نسبة ممارسة الرياضة من قِبل الأفراد، وتسليط الضوء على شخصيات رياضية محلية وإقليمية احترفت الرياضة، والمساهمة في رفع الوعي الصحي لدى السيدات، وتحفيز السيدات والفتيات على ممارسة الرياضة والتعريف بأنواعها، إضافةً إلى طرح نماذج لمشاريع رائدة في المجال الرياضي.

من جهتها، ذكرت نائب الرئيس التنفيذي للصندوق هناء الزهير، أن الملتقى يأتي لنشر أهمية اللياقة البدنية للفتيات والسيدات والمحافظة على صحة وسلامة الجسم عامة، مبينة أن الملتقى سيستضيف شخصيات رياضية نسائية محلية وإقليمية احترفت الرياضة لنقل تجربتها للجميع.

وأضافت أنه يستهدف السيدات والفتيات فوق عمر خمس سنوات وذوي الاحتياجات الخاصة من السيدات والفتيات لرفع التوعية الصحية لديهنّ، وتفعيل دور المرأة في كافة المجالات تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وبينت أن الملتقى سيشارك فيه نخبة من المتحدثات والشخصيات الرياضية النسائية المهمة، إضافةً إلى الجهات الحكومية في كافة القطاعات والشركات المنظمة والمستثمرين في مجال الرياضة، كما سيشتمل على جلسات حوارية وأنشطة رياضية مصاحبة وورش عمل تفاعلية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٢) صفحة (٩) بتاريخ (١٩-٠٣-٢٠١٧)