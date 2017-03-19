وظائف أكاديمية في جامعة جازان

جيزان ـ الشرق

أعلنت جامعة جازان، عن بدء التقديم على عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للجنسين اعتباراً من اليوم، وذلك لحملة درجة الدكتوراة من السعوديين على الرتب «أستاذ مشارك، وأستاذ وأستاذ مساعد».

وأوضحت الجامعة أن التقديم يستمر لمدة أسبوعين، داعية الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط الدخول إلى موقعها على الرابط الموحّد بوكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية Vpaa.jazanu.edu.sa وتعبئة جميع الحقول ثم تحميل المؤهلات والخبرات والسيرة الذاتية.

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن تكون الدراسة في جميع المراحل بالانتظام، وجميع المؤهلات العلمية من جامعات معترف بها، وأن يكون تخصص الدكتوراة امتداداً لتخصص البكالوريوس والماجستير، و ألا يقل التقدير في درجة البكالوريوس عن «جيد»، كما اشترطت ألا يكون المتقدم مرتبطاً بوظيفة حكومية واجتيازه للمقابلة الشخصية، وألا يتجاوز عمره 45 عاماً، وأن يكون لائقاً طبياً بما في ذلك القدرة والحركة والطلاقة اللغوية.

وخصصت الجامعة البريد الإلكتروني malnamijazanu.edu.sa للإجابة على الاستفسارات عن التقديم وتحميل السيرة الذاتية والمؤهلات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٢) صفحة (٨) بتاريخ (١٩-٠٣-٢٠١٧)