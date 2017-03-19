اعتماد أمريكي لبرنامج العمارة في جامعة عبدالرحمن بن فيصل

حقق قسم العمارة من كلية العمارة والتخطيط على الاعتماد الأكاديمي البرامجي من المجلس الوطني الأمريكي للاعتماد الأكاديمي وذلك لمدة 6 سنوات غير مشروطة.

وبدأت عملية الحصول على الاعتماد بشكل رسمي الفصل الدراسي الأول من عام 2012م، بإعداد الوثائق والنماذج المطلوبة وجمع البيانات والإحصاءات والحقائق والشواهد التي يطلبها الاعتماد، وذلك بعد أخذ الموافقة من إدارة الجامعة، حيث تم طلب التقديم للاعتماد في 25 مايو 2012م، وتمت الموافقة على وثيقة التقديم من قبل مجلس «NAAB» وتحددت الزيارة الأولى لفريق الاعتماد.

ووصف مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، الاعتماد الأكاديمي بأنه انعكاس وانطباع لدى كافة المنتسبين للكلية والقسم و للجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وموظفين، ويشعرهم بالانتماء وتحقيق الرضا الوظيفي، وكذلك ارتفاع الروح المعنوية والأداء المهني والشعور بالمسؤولية المهنيّة، مبيناً أنه يحقق للمجتمع أفضل مستويات رضا المستفيدين وتقديم خدمات متميزة لهم من طلاب أو أولياء أمور أو الهيئات و المؤسسات.

من جانبه، أوضح عميد كلية العمارة والتخطيط الاستاذ الدكتور عبدالسلام السديري أن الاعتماد الأكاديمي يعتبر هدفاً إستراتيجياً للجامعات السعودية تسعى إليه من أجل تحقيق الجودة المطلوبة في مجال التعليم والبحث العلمي، مقارنة بمثيلاتها من الجامعات الأخرى محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأضاف أن المجلس الوطني الأمريكي للاعتماد المعماري يقوم بتقييم واعتماد البرامج المعمارية في الكليات والجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه يتعاون مع الجهات المعمارية الأخرى داخل المعهد الأمريكي للمعماريين، والمجلس الوطني للتسجيل المعماري، وجمعية كليات العمارة، مضيفاً أن المعادلة الجوهرية فيتم تقديمها لبرامج العمارة في الكليات والجامعات خارج الولايات المتحدة، وتقوم على نفس معايير الاعتماد مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع الثقافي، واختلاف نظام الترخيص والبيئة التنظيمية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٢) صفحة (٩) بتاريخ (١٩-٠٣-٢٠١٧)