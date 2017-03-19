مرصد حضري «رئيس» في «الشؤون البلدية».. وإطلاق التراخيص الفورية

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف آل الشيخ، إنشاء «المرصد الحضري الوطني» في الوزارة، فيما يدشن اليوم المرحلة الأولى من خدمة الرخص البلدية الإلكترونية الفورية.

ووافق الوزير، بحسب بيانٍ لـ «الشؤون البلدية والقروية» أمس، على إنشاء وحدة تنظيمية في الوزارة على مستوى إدارة عامة بمسمى «المرصد الحضري الوطني»، على أن ترتبط بوكالة الوزارة لتخطيط المدن و»تُعنَى بكل ما يتعلق بعملية الرصد الحضري في المملكة»، إذ «ستعد المرجع الرئيس في هذا المجال».

في الوقت نفسه؛ وجّه آل الشيخ بإنشاء مراصد حضرية محلية في أمانات المناطق والمحافظات ترتبط بوكيل الأمين للتعمير والمشاريع، فيما ترتبط فنياً بالمرصد الحضري الوطني.

أفادت «الشؤون البلدية والقروية» بأن المرصد الحضري سيجري الدراسات المقارنة للمؤشرات الحضرية بين المناطق والمحافظات، وسيجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤشرات الحضرية وسيحللها. وتضم قائمة مهامه تطوير نظام تقني لتدفق البيانات والمعلومات إلكترونياً، بما يسهل للجهات الحكومية الحصول عليها دورياً.

وسيُعدّ المرصد إطار المؤشرات الحضرية الوطنية، بمشاركة المراصد الحضرية في المناطق والمحافظات، فضلاً عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

في سياق آخر؛ يدشن الوزير آل الشيخ، ظهر اليوم في ديوان الوزارة في الرياض، المرحلة الأولى من خدمة الرخص البلدية الفورية عبر بوابة «بلدي»، بحضور أمناء المناطق والمحافظات وقيادات العمل البلدي في الوزارة.

وتعد الرخصة البلدية الفورية وثيقة إلكترونية تُمنَح للمستفيد عبر بوابة (balady.gov.sa)، بعد تعبئة البيانات اللازمة، وإرفاق المستندات المطلوبة والتعهد بصحتها، في إطار خدمة إلكترونية. فيما سيتم تدقيق المستندات والكشف على الموقع والرقابة في إجراءٍ لاحق بعد صدور الرخصة.

وأوضحت «الشؤون البلدية والقروية»، في بيانٍ آخر أمس، أن خدمة الرخصة الفورية تعد إحدى مبادرات التحول البلدي «التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات البلدية، حيث تتيح الخدمة للمستفيدين إمكانية الحصول على رخصة المحل التجاري بشكل فوري شريطة أن يكون النشاط المراد ترخيصه ضمن فئة الأنشطة المسموح بها».

يأتي ذلك فيما سيعقد مديرو العلاقات العامة والإعلام في الأمانات اجتماعهم الدوري التاسع، بحضور المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، حمد العمر.

ويستعرض الاجتماع، الذي سيشارك فيه مديرو العلاقات العامة والإعلام في 16 أمانة من جميع المناطق، مبادرات الوزارة في إطار جهودها للتحول الوطني في مجالات العمل البلدي، ومشاريع بلدية لخدمة المواطنين، إلى جانب تعزيز التواصل بين إدارات العلاقات العامة والإعلام.

وسيناقش المجتمعون التوصل إلى «توصيات محددة يتم الاسترشاد بها لتطوير الأداء الإعلامي بما يعكس الجهود التي تبذلها الوزارة والأمانات».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٢) صفحة (٤) بتاريخ (١٩-٠٣-٢٠١٧)