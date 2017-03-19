الحقيل يبحث ترتيبات «التمويل السكني المدعوم» و «الرهن الميسر»

الدمام ـ الشرق

بحث وزير الإسكان ماجد الحقيل وعدد من كبار مسؤولي الوزارة وصندوق التنمية العقارية مع مجلس إدارة “بداية” لتمويل المنازل سبل تعزيز التعاون المشترك وتمكين المواطنين لتملك منازلهم.

و استعرض الجانبان تفعيل شراكة القطاعين العام والخاص، وناقشا ترتيبات طرح برنامجي “التمويل السكني المدعوم” و “الرهن الميسر” اللذين تطلقهما “بداية” بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، بالإضافة لمناقشة عدد آخر من المبادرات التي تسهم في رفع نسبة تملك المواطنين لمنازلهم.

ورحب مازن الغنيم الرئيس التنفيذي لشركة “بداية” بالوزير ومرافقيه. وبعد الانتهاء من الاجتماع المشترك، قام الوزير بتفقد مقر شركة بداية لتمويل المنازل ومقابلة عددِ من منتسبيها والتعرف على مختلف الأقسام والخدمات التي توفرها الشركة لعملائها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٢) صفحة (١) بتاريخ (١٩-٠٣-٢٠١٧)