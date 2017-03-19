الملك: نتطلع إلى تحالفات أقوى .. ووطننا رمز راسخ بجذوره

82 اتفاقية خلال الجولة الملكية

تطلّع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى تحالفاتٍ أقوى مع الأشقاء والأصدقاء لمواصلة مسيرة الاستقرار والنماء.

ووصل خــادم الحرمين، مساء أمس، إلى الرياض، قادماً من الصين آخر محطــات جولته الآسيوية.

وشهِدَت الجولة، التي شملت كذلك ماليزيا وإندونيسيا وبروناي دار السلام واليابان، توقيع 82 اتفاق تعاونٍ، على الأقل، في مجالاتٍ عدّة، فضلاً عن تطوير العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

وكتب الملك، أمس، على حسابه الموثّق على موقع تويتر “وطننا رمزٌ راسخ بجذوره الإسلامية والعربية، ومكانته الدولية، ونتطلع مع الأشقاء والأصدقاء إلى تحالفات أقوى، لمواصلة مسيرة الاستقرار والنماء”.

إلى ذلك؛ أعربت المملكة والصين عن استعدادهما لتوسيع آفاق التعاون الثنائي سياسياً وأمنياً وعسكرياً، والعمل سوياً لاقتلاع الإرهاب.

وسيشمل توسيع التعاون مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والصحة، والتعليم، والتعدين.

ومن بين الخطوات المشتركة تسريع إنشاء منطقة تجارة حرة صينية- خليجية.

واتفق البلدان، بحسب بيان مشترك، على زيادة التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية، مثل المشاريع الاقتصادية والصناعية، وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، والتقنية المتقدمة، والبنية التحتية، مع التوسع في الاستثمارات المتبادلة في كافة القطاعات، بما يرقى بمستوى علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين إلى مستوى أعلى.

(تفاصيل ص2، 4)

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٢) صفحة (١) بتاريخ (١٩-٠٣-٢٠١٧)