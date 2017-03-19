الإعلان عبر مكبرات الصوت في المساجد: الصلاة في البيوت

الدمام – الشرق أونلاين
دعت “مساجد منطقة الدمام” عبر مكبرات صوتها، عموم المصلين بأن يؤدوا صلاة العشاء في بيوتهم وذلك بسبب التقلبات الجوية وهطول امطار غزيرة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة .
الدمام – الشرق أونلاين
دعت “مساجد منطقة الدمام” عبر مكبرات صوتها، عموم المصلين بأن يؤدوا صلاة العشاء في بيوتهم وذلك بسبب التقلبات الجوية وهطول امطار غزيرة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة .
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