تعليق الدراسة بمدارس المنطقة الشرقية.. غدًا

الإعلان عبر مكبرات الصوت في المساجد: الصلاة في البيوت

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الدمام – الشرق أونلاين

دعت “مساجد منطقة الدمام” عبر مكبرات صوتها، عموم المصلين  بأن يؤدوا صلاة العشاء في بيوتهم وذلك بسبب التقلبات الجوية وهطول امطار غزيرة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة .

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