الإعلان عبر مكبرات الصوت في المساجد: الصلاة في البيوت

الدمام – الشرق أونلاين

دعت “مساجد منطقة الدمام” عبر مكبرات صوتها، عموم المصلين بأن يؤدوا صلاة العشاء في بيوتهم وذلك بسبب التقلبات الجوية وهطول امطار غزيرة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة .