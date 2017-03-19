تعليق الدراسة بمدارس المنطقة الشرقية.. غدًا

الدمام – الشرق أونلاين

أعلن المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، عن صدور قرار الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بتعليق الدراسة غدا الأثنين في جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات بجميع القطاعات التابعة لتعليم الشرقية، وكذلك مراكز محو الأمية والمدارس الليلية.

وذلك بناءً على توصية الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة بتعليق الدراسة غداً نظراً للتقلبات الجوية، ولأهمية سلامة ابنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ، فقد تقرر بمشيئة الله تعليق الدراسة غداً الإثنين.

وأوصى المتحدث الإعلامي بضرورة اتباع توجيهات وتعليمات الدفاع المدني وتوخي الحذر عند حدوث مثل هذه الحالة الجوية.