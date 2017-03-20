التحقيق في وفاة شاب متغيب عن منزله دعساً

باشر المختصون في شرطة محافظة الجبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة وجمع الاستدلالات عن حادثة شاب متغيب عن منزله ووفاته دعساً، وذلك لكشف ملابساتها تمهيداً لإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن شرطة محافظة الجبيل بلغت من مواطنة ثلاثينية صباح الجمعة الماضية، عن تغيب ابنها البالغ من العمر 17 سنة من مقر سكنهم، وتوجه الاتهام لمواطن عشريني باختطافه.

وأضاف أنه تم إحضار المتهم المتورط بتغيب الشاب وإيقافه وتبين أنه مواطن عشريني على معرفة به، مبيناً أنه بمواصلة البحث والتحري عن المتغيب، فقد ‎بلغت شرطة محافظة الجبيل من إدارة المرور عن وقوع حادث دعس مساء الخميس الماضي لشاب في العقد الثاني من العمر على طريق الدمام ـ أبو حدرية، ونتج عنه وفاة الشاب في الموقع.

وذكر العقيد الرقيطي أنه تم التحفظ على قائد المركبة المتسبب في حادث الدعس واستكمال إجراءات الحادث، وبعرض جثمان المتوفى على والد المتغيب أكد أنه ابنه، وتم إحالة الجثمان إلى الطب الشرعي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٣) صفحة (٦) بتاريخ (٢٠-٠٣-٢٠١٧)