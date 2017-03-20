بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبَّر ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق مزيداً من الرقي والازدهار.
القيادة تهنئ الرئيس التونسي بذكرى استقلال بلاده
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