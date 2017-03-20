أمير الباحة يوجِّه بتشكيل «لجنة أصدقاء البيئة»

الباحة ـ الشرق

أصدر أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود، أمس، قراراً بتشكيل لجنة أصدقاء البيئة في المنطقة، برئاسة مدير عام الشؤون الزراعية في المنطقة المهندس سعيد الغامدي، واختصاصي مصلحة الأرصاد وحماية البيئة فواز بن سعيد مجثل عضواً وأميناً للجنة، بالإضافة إلى عشرة أعضاء من المهتمين بمجال البيئة.

وتهدف اللجنة إلى التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة نظيفة وصحية لجميع أحياء ومحافظات المنطقة بما في ذلك المتنزهات.

كما حدد أمير منطقة الباحة مهام اللجنة، منها الحفاظ على البيئة وتنميتها والإشراف على المشاريع الحيوية دون أثر سلبي على البيئة، بالإضافة إلى زيادة مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالحفاظ على البيئة، ومعالجة ما قد يطرأ من أعمال تؤثر سلباً على البيئة، ورفع الوعي البيئي والاهتمام بالنظافة العامة والحفاظ على المظهر العام للمنطقة، وكذلك مستوى الوعي البيئي لدى مجتمع المنطقة مواطناً ومقيماً، كما تستطيع اللجنة تشكيل لجان من المحافظات برئاسة المحافظين، على أن تبدأ مباشرة أعمالها وإعداد خطة عمل وتقديم تقاريرها لأمانة مجلس منطقة الباحة، تمهيداً لمناقشتها في المجلس، وإصدار القرارات اللازمة لذلك.

من جهته، أعرب رئيس اللجنة المهندس سعيد الغامدي، عن سعادته البالغة بتشكيل هذه اللجنة التي تهتم بالبيئة من جميع النواحي، سائلاً الله العلي القدير أن يمده وزملاءه بالعون والتوفيق والسداد، وأن يكونوا عند حسن ظن أمير الباحة لما فيه خير ومصلحة المنطقة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٣) صفحة (٥) بتاريخ (٢٠-٠٣-٢٠١٧)