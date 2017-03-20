أمير الباحة يوجِّه بتشكيل «لجنة أصدقاء البيئة»

أصدر أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود، أمس، قراراً بتشكيل لجنة أصدقاء البيئة في المنطقة، برئاسة مدير عام الشؤون الزراعية في المنطقة المهندس سعيد الغامدي، واختصاصي مصلحة الأرصاد وحماية البيئة فواز بن سعيد مجثل عضواً وأميناً للجنة، بالإضافة إلى عشرة أعضاء من المهتمين بمجال البيئة.
وتهدف اللجنة إلى التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة نظيفة وصحية لجميع أحياء ومحافظات المنطقة بما في ذلك المتنزهات.
كما حدد أمير منطقة الباحة مهام اللجنة، منها الحفاظ على البيئة وتنميتها والإشراف على المشاريع الحيوية دون أثر سلبي على البيئة، بالإضافة إلى زيادة مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالحفاظ على البيئة، ومعالجة ما قد يطرأ من أعمال تؤثر سلباً على البيئة، ورفع الوعي البيئي والاهتمام بالنظافة العامة والحفاظ على المظهر العام للمنطقة، وكذلك مستوى الوعي البيئي لدى مجتمع المنطقة مواطناً ومقيماً، كما تستطيع اللجنة تشكيل لجان من المحافظات برئاسة المحافظين، على أن تبدأ مباشرة أعمالها وإعداد خطة عمل وتقديم تقاريرها لأمانة مجلس منطقة الباحة، تمهيداً لمناقشتها في المجلس، وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
من جهته، أعرب رئيس اللجنة المهندس سعيد الغامدي، عن سعادته البالغة بتشكيل هذه اللجنة التي تهتم بالبيئة من جميع النواحي، سائلاً الله العلي القدير أن يمده وزملاءه بالعون والتوفيق والسداد، وأن يكونوا عند حسن ظن أمير الباحة لما فيه خير ومصلحة المنطقة.
أمير الباحة يوجِّه بتشكيل «لجنة أصدقاء البيئة»
أصدر أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود، أمس، قراراً بتشكيل لجنة أصدقاء البيئة في المنطقة، برئاسة مدير عام الشؤون الزراعية في المنطقة المهندس سعيد الغامدي، واختصاصي مصلحة الأرصاد وحماية البيئة فواز بن سعيد مجثل عضواً وأميناً للجنة، بالإضافة إلى عشرة أعضاء من المهتمين بمجال البيئة.
-
الملك سلمان يشخِّص ضوابط حرية التعبير في الداخل السعودي من منظور…
-
الأمير تركي بن محمد: الشيخ سعيد غدران لديه سجل حافل بالإنجازات…
-
-
-
-
40 متحدثاً خليجياً ودولياً في المنتدى الإحصائي الخليجي الأول…
-
ولي العهد يدشِّن «وطن بلا مخالف» لتسوية أوضاع مخالفي «الإقامة…
-
الأمير خالد الفيصل يرأس وفد المملكة في أعمال اجتماع الدول المانحة…
-
-
-
الملك سلمان يشخِّص ضوابط حرية التعبير في الداخل السعودي من منظور الشريعة الإسلامية:…
-
الأمير تركي بن محمد: الشيخ سعيد غدران لديه سجل حافل بالإنجازات والكفاح
-
-
ولي العهد يدشِّن «وطن بلا مخالف» لتسوية أوضاع مخالفي «الإقامة والعمل والحدود»
-
-
الأمير خالد الفيصل يرأس وفد المملكة في أعمال اجتماع الدول المانحة لحماية التراث…
-
-
-
-
-
التركي: الحملة تهدف إلى تسوية أوضاع مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود
-
-
-
40 متحدثاً خليجياً ودولياً في المنتدى الإحصائي الخليجي الأول بالرياض.. اليوم
-
استفتاء
هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟
- أؤيد للسعوديين وغير السعوديين معا (52%)
- أؤيد للسعوديين فقط (35%)
- لا أؤيد مطلقا (8%)
- أؤيد لغير السعوديين فقط (5%)
Profile