الملك يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي وملك البحرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً أمس، من الرئيس فرانسوا اولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، أعرب خلاله عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على موافقته على المشاركة المملكة في اجتماع الجهات المانحة للصندوق الدولي لحماية التراث الثقافي المعرض للخطر في أوقات النزاع المسلح، الذي تبدأ أعماله اليوم في فرنسا.

إلى ذلك تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً أمس من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، هنأه خلاله بسلامة الوصول إلى الرياض، وبما حققته زيارته الرسمية – أيده الله – لعدد من الدول الآسيوية الشقيقة والصديقة من نتائج إيجابية تسهم في تعزيز العلاقات بين المملكة وتلك الدول في مختلف المجالات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٣) صفحة (٢) بتاريخ (٢٠-٠٣-٢٠١٧)