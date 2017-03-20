بلغ عدد المتبرعين في حملة التبرع بالدمام التي نظمتها كلية إتقان للتدريب بالجعيمة بالتعاون مع فريق طبي من بنك الدم بمستشفى القطيف المركزي، 80 متبرعاً في يوم واحد.
وقال المنسق والمشرف على الحملة محمد الملك، إن الحملة شهدت إقبالاً كبيراً من الطلاب بالرغم من أنها تقام للمرة الأولى، مبيناً سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم حملات أخرى.
وأكد أن الهدف من الحملة إنساني بالدرجة الأولى، وذلك لحاجة كثير من المرضى للتبرع بالدم، إضافة إلى خلق روح العطاء والبذل لدى الشباب وتثقيفهم بفوائد التبرع بالدم ومردودها الصحي على الجسم.
من جهتهم، وجه القائمون على الحملة شكرهم لمستشفى القطيف المركزي على تعاونهم في إنجاح الحملة، وكذلك لجميع طلبة المعهد المتبرعين بالدم.
حملة تُضيف 80 كيس دم لمستشفى القطيف
بلغ عدد المتبرعين في حملة التبرع بالدمام التي نظمتها كلية إتقان للتدريب بالجعيمة بالتعاون مع فريق طبي من بنك الدم بمستشفى القطيف المركزي، 80 متبرعاً في يوم واحد.
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