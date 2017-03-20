أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ على أن حملة وطن بلا مخالف التي وافق على القيام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ جاءت في إطار رغبة مقامه الكريم في تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات.
جاء ذلك في كلمة لسمو ولي العهد خلال تدشينه ـ حفظه الله ـ حملة «وطن بلا مخالف» في مكتبه بديوان وزارة الداخلية أمس.
ودعا المخالفين إلى أن ينتهزوا هذه الفرصة خلال المهلة الممنوحة لهم التي حددت بتسعين يوماً اعتباراً من يوم الأربعاء 1 رجب 1438 هـ الموافق 29 – 3 – 2017م، وأن يتعاون الجميع في تحقيق أهداف هذه الحملة، موجهاً الجهات المعنية بتسهيل إجراءات من يبادر بالمغادرة خلال المهلة المحددة وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات.
حضر التدشين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ووكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الإشرافية العليا الدائمة للحملة الدكتور أحمد بن محمد السالم، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير المالية محمد بن حمود المزيد، ومدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، وأعضاء اللجنة الإشرافية للحملة.
دعا المخالفين إلى أن ينتهزوا الفرصة خلال مهلة الـ 90 يوماً
ولي العهد يدشن حملة «وطن بلا مخالف»
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ على أن حملة وطن بلا مخالف التي وافق على القيام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ جاءت في إطار رغبة مقامه الكريم في تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات.
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امن الوطن لا مجاملة فيه .وخطر المخالفين لا يقتصر على مخالفتهم انظمة البلد …بل قد يكون منهم طابورا خامس ..طبقوا النظام كما تفعل دول العالم ..الهجره الغير مشروعه تجلب معها اخطار كثيره….حفظ الله سيدي خادم الحرمين الشرفين وولي عهده الامين وولي ولي العهد………ابتسم