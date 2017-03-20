7507 زوار لمعرض «نحوأسرة واعية»

اختتم مركز التنمية الأسرية التابع لجمعية البر بالمنطقة الشرقية في مجمع العثيم مول بالدمام، أمس الأول، فعاليات معرض «نحو أسرة واعية»، بـمشاركة 7507 مستفيدين.

وأوضح مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية نايف السفياني، أن المعرض يدعم توجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في التحول من الرعوية إلى التنموية للمستفيدين، مفيداً أن جمعية البر بالمنطقة الشرقية هي أولى جمعيات المنطقة التي بادرت بتنفيذ رؤية الوزارة في التحول من الرعوية للتنموية من خلال الفعاليات وبرامج الخطة الإستراتيجية للجمعية التي أطلقها أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالمنطقة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، لافتاً إلى أن الإقبال الأسري على المعرض يأتي للتأكيد على الأثر الفاعل في التنمية الأسرية والمجتمعية بالمنطقة.

من جانبه، ذكر أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان، أن الجمعية تهتم في خطتها وبرامجها بتوجه الدولة الرشيدة في التنمية المجتمعية، مبيناً أن معرض جمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية يهدف إلي الإصلاح بين الزوجين وحل قضايا الطلاق والنزاع الأسري وتقديم الاستشارات النفسية والتربوية للأسرة.

إلى ذلك، أوضح مساعد أمين عام الجمعية للتنمية المستدامة أحمد الفريدان، أن ركن الوعي بالترفيه كان الأكثر جذباً للزائرين في المعرض، حيث بلغ عدد مستفيديه 840، ويهتم بتوعية الأسرة عن كيفية تشكيل وعي طفلهم عن طريق الترفيه واللعب، وكذلك ركن «احموا براءتي» الذي يهتم بتوعية الأسرة وحماية الأطفال من التحرش الجنسي، حيث زاره 590 مستفيداً، إلى جانب ركن» الاستشارات النفسية «للأسرة الذي زاره 451 مستفيداً، إضافة إلى زيارة 1132 مستفيداً للمرسم الحر، و1600 مستفيد لمسرح المعرض، و416 مستفيدا لركن الوعي المالي الذي يهتم بتوعية الأسرة بطرق تدبير ميزانيتها الشهرية وسداد ديونها.

وذكر أن عدد المتطوعين بالمعرض بلغ 88 متطوعاً على مدار أربعة أيام، ومن بينهم 31 متطوعاً متخصصاً عملوا في أركان تخصصية كركن الوعي التقني والدمى والمرسم الحر.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٣) صفحة (٦) بتاريخ (٢٠-٠٣-٢٠١٧)