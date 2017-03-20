86 طفلاً وطفلة يتنافسون على جائزة سلطان بن سلمان لحفظ القرآن

يشارك 86 طفلاً وطفلة من ذوي الإعاقة يمثلون أكثر من 40 جهة من كافة مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، في المرحلة النهائية من جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين في دورتها الـ21 والتي يستضيفها مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين بحائل، اعتباراً من أمس، ولمدة ثلاثة أيام.

وتحظى هذه الدورة برعاية أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن، حيث يتفضل بتسليم الفائزين جوائزهم في الحفل الختامي للبنين الذي يقام يوم الثلاثاء 29 جمادى الآخرة الجاري، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين وراعي الجائزة الأمير سلطان بن سلمان، فيما يقام الحفل النسائي لتكريم الفائزات تحت رعاية حرم أمير منطقة حائل، الأميرة هالة بنت عبدالله آل الشيخ، الأربعاء المقبل.

من جهته، وصف عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، تبني الأمير سلطان بن سلمان للجائزة بأنها مبادرة كريمة من رجل كريم وصاحب مبادرات دينية ووطنية واجتماعية، متطلعاً إلى اجتماع المسؤولين بالجمعية مع مدير جامعة الإمام والتفاهم معه بشأن إيجاد معهد علمي في محيط هذه الجمعية أو مركز تعليمي يتناول في مناهجه الدراسية مواد علمية منها تحفيظ القرآن. إلى ذلك، أوضح الأمين العام للجائزة عبدالعزيز السبيهين أن اللجنة التحضيرية للجائزة استقبلت 170 طلباً للمشاركة في نسخة هذا العام، وتم إجراء التصفيات للمشاركين والمشاركات من منطقة الرياض في مقر المركز الرئيس لجمعية الأطفال المعوقين، حيث شارك في هذه المرحلة 25 من البنين و15 من البنات، وتأهل 14 متسابقاً منهم تسعة من البنين وخمسة من البنات، ليبلغ عدد المترشحين للمرحلة النهائية 86 متسابقاً. وأضاف أنه تم هذا العام التوسع في مستويات فروع الجائزة، حيث جرى إحداث مستوى رابع بكل فرع من فروع الجائزة الثلاثة وذلك لاستيعاب مزيد من الحفاظ، مشيراً إلى أن الأمير سلطان بن سلمان وجّه بإنشاء وقف خيري بمكة المكرمة يخصص دخله لدعم نفقات الجائزة، ويجري حالياً إعداد التصميمات المعمارية للمبنى المقرر أن يكون عبارة عن برج سكني تجاري مميز.

يذكر أن فروع الجائزة تشمل ثلاثة فروع، الأولى المعوقين جسدياً فقط، والثاني المعوقين إعاقة جسدية علوية شديدة مع صعوبات النطق، والثالث المعوقين عقلياً وجسدياً أو عقلياً فقط.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٣) صفحة (٥) بتاريخ (٢٠-٠٣-٢٠١٧)