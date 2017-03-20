• فُجع الوسط التجاري والإعلامي بوفاة أحد أعمدتها وركائزها الشيخ سعيد غدران.
• تعجز الكلمات عن وصف الألم والحزن لفراقه، فقد زاملته أحد عشر عاماً خلال ترؤسي تحرير مجلة «الشرق» وجريدة «دنيا الشرق»، كانت سنوات حافلة بالعطاء الذي لا ينضب.
• كان -رحمه الله- يحرص على متابعة العمل بشكل يومي رغم مشاغله التجارية، حيث أنه كان يعطي أولوية للمجلة والجريدة واهتماماً بالغاً بهما.
• يسمع للصغير قبل الكبير، لديه نهم للقراءة عجيب، يتفنن في حل النزاعات بشكل ودي ومرضٍ لجميع الأطراف.
• كان -رحمه الله- رغم انشغاله الدائم حريصاً على التواصل مع أقربائه وأصدقائه وحضور أفراحهم وأتراحهم.
• لا يتحدث كثيراً عن نفسه، أعماله تسبق أقواله، وفي سيرته الذاتية عِبر وتجارب تسطر بمداد من الذهب.
• كنت أستمتع بحكاياته ورواياته عن بداياته وكيف استطاع تذليل الصعاب بالصبر والعزيمة بعد التوكل على الله في جميع حركاته وسكناته.
• عزاؤنا اليوم فيك أبا عبدالله، إنك تركت سيرتك العطرة وأعمالك الخيِّرة يتداولها من بعدك أبناؤك وأحبابك.
• أسال الله العلي القدير أن يتغمدك بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويك الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
رحمك الله أبا عبدالله
• فُجع الوسط التجاري والإعلامي بوفاة أحد أعمدتها وركائزها الشيخ سعيد غدران.
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