مسابقة لحفظ القرآن وتجويده في جامعة الملك فيصل

تنظم عمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك فيصل بالأحساء بالتعاون مع كلية التربية “قسم الدراسات القرآنية”، مسابقة سنوية بعنوان “مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده للعام الجامعي 1438/1437هـ” لكافة طلاب الجامعة، وذلك للعناية بكتاب الله الكريم وتوجيه الطلاب إليه وتشجيعهم على التنافس فيه وتمكينهم من الحياة في ظلال إشراقاته وأنواره.

وتهدف المسابقة إلى بيان الدور الذي تقوم به الجامعة في نشر كتاب الله تعالى وتعليمه وتعلمه، وتعميق أواصر الأخوة والتواصل بين طلاب الجامعة، وتحفيز الطلاب على الاهتمام بكتاب الله تعالى حفظاً وأداءً، وصقل المواهب والإبداعات لديهم عن طريق اكتشاف الأصوات المتميزة في التلاوة، والالتزام بكتاب الله تعالى عز وجل هدفاً وغاية، وتنمية قدرات الطلاب وتنمية مواهبهم في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتلاوته، وتحقيق التواصل والتفاعل مع المؤسسات الوطنية في دعم المسابقة ورعايتها.

وتشتمل إجراءات المسابقة على تشكيل لجنة تقوم بوضع آليات إجراء المسابقة مكونة من رئيس قسم الدراسات القرآنية ولجنة من المختصين في القرآن الكريم وتحكيم المسابقات القرآنية يرشحهم رئيس قسم الدراسات القرآنية، فيما تتكون لجنة التحكيم من أربعة أعضاء على الأقل من المختصين في القرآن الكريم وعلومه، وتقوم بوضع خطة عامة لإجراء المسابقة.

وأوضحت العمادة أنه سيتم تنفيذ المسابقة خلال مدة ثلاثة أيام وهي: الإثنين والثلاثاء والأربعاء 13 و14 و15 من رجب المقبل.

يُذكر أن المسابقة تنقسم إلى خمسة فروع هي: حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ عشرين جزءاً، وحفظ عشرة أجزاء، وحفظ خمسة أجزاء، وحفظ ثلاثة أجزاء.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٣) صفحة (٦) بتاريخ (٢٠-٠٣-٢٠١٧)