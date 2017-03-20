«رقي» تُسيِّر رحلات عمرة مجانية

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء الخبر الشمالية «رقي» رحلة إلى مكة لأداء مناسك العمرة، بمشاركة نحو 50 مستفيدا من الأحياء التابعة لها، وشملت النقل والسكن ووجبات غذائية.

وأوضح رئيس اللجنة عبدالله الدحيم، أن اللجنة تعمل على برامج لتنمية المجتمع وفق خطة تم إعدادها بمتابعة إدارة مراكز التنمية الاجتماعية بالدمام، مضيفاً أن الهدف من برنامج رحلة العمرة هو توثيق وتعزيز أواصر المودة والتعارف بين أفراد المجتمع في أحياء الخبر الشمالية، مبيناً بأن الرحلات تحقق معاني الأخوة والإيثار والمبادرة والانضباط والترتيب والثقة بالنفس وجميعها صفات نبيلة نسعى لنشر ثقافتها وترسيخها بين أفراد المجتمع.

وقال إن الرحلة تعد من الرحلات التعبدية الروحانية التي يطبق خلالها المعتمرون بشكل عملي، مجموعة من الأحكام الشرعية.

وأشار إلى أن النتائج التي حققها البرنامج فتحت أمامهم عددا من الأفكار لإضافتها في الخطط المستقبلية، وكذلك في برامج مماثلة وتسيير رحلات عمرة خلال الفترة المقبلة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٣) صفحة (٥) بتاريخ (٢٠-٠٣-٢٠١٧)