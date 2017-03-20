«هيئة الدمام» تدرِّب الطلاب على التعامل مع الابتزاز

استقبل مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جنوب الدمام مجموعة من طلاب مدارس محمد الفاتح بمدينة الدمام. واطلع الطلاب على المعرض الموجود في المركز، واستمعوا إلى شرح عن مخاطر السحر والسحرة والمشعوذين، وكيفية التعامل مع برامج التواصل الاجتماعي والتحذير من مخاطرها وسوء استخدامها، وكذلك التحذير من الأفكار الضالة والحسابات التي تتبنى هذه الأفكار، وكيفية التعامل مع الابتزاز وطريقة الإبلاغ عنه. كما تم توزيع بعض المطبوعات التي قامت بطباعتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حول تثقيف الشباب وتوعيتهم من هذه المخاطر.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٣) صفحة (٦) بتاريخ (٢٠-٠٣-٢٠١٧)