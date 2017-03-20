اتفاقية للتوعية والتثقيف بخطورة المخدرات

أبرمت جمعية البر في المنطقة الشرقية، مع إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة، اتفاقية تعاون للتوعية والتثقيف من آفة المخدرات وقضايا الإدمان والآثار السلبية المترتبة على مستخدميها ومروجيها والعقوبات النظامية بحقهم. ووقع الاتفاقية نيابة عن الجمعية أمينها العام سمير العفيصان، والعميد عبدالله البدراني عن مكافحة المخدرات في الشرقية.

وأوضح سمير العفيصان أن مركز التنمية الأسرية التابع لبر الشرقية يسعى لتقديم خدمات لكافة أفراد الأسرة ويهدف إلى بناء الأسرة المسلمة بناءً سليماً قائماً على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يوفر من أسس الاستقرار النفسي والعاطفي عبر شعار «معاً لحياة أسعد»، مبيناً أن مكافحة المخدرات باعتبارها جهة رسمية متخصصة في مجال خدماتها تمتلك الخبرات والإمكانيات للقيام بالمهام الموكلة إليها، وتلتقي في هذا المجال مع الجمعية في أهدافها وغاياتها الخاصة في السعي المشترك لتوعية الفئات المستهدفة من خدماتها بأخطار آفة المخدرات.

وأضاف أن «بر الشرقية» تركز ضمن خطتها الاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها بموافقة أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة الجمعية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على التعاون والتكامل مع كافة الجهات، وبناء شراكات بين الجمعية والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لخدمة الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، التي يتجاوز عددها في الوقت الحالي 7000 أسرة، تختلف بحسب تعداد أفرادها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٣) صفحة (٥) بتاريخ (٢٠-٠٣-٢٠١٧)