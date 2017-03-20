وفاة 6 شبان في سقوط مركبة في شاطيء القطيف

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قبل أن ينفجر البالون
صورة متداولة لعمليات انتشال الجثث من البحر
القطيف ـ ماجد الشبركة
القطيف ـ ماجد الشبركة
أكدت مصادر متطابقة وفاة 6 شبّان سقطت سيارتهم في شاطيء القطيف، أمس. وانتشل غواصون المتوفين الستة بعد عملية شاركت فيها عدة جهات.
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