وفاة 6 شبان في سقوط مركبة في شاطيء القطيف

القطيف ـ ماجد الشبركة

أكدت مصادر متطابقة وفاة 6 شبّان سقطت سيارتهم في شاطيء القطيف، أمس. وانتشل غواصون المتوفين الستة بعد عملية شاركت فيها عدة جهات.