صحيفة الشرق – العدد 1934 – نسخة الرياض
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مفتي الشرقية: دعم الشيخ سعيد غدران للمشاريع الخيرية دليل على…
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مجلس الوزراء يدين استهداف النظام السوري قوافل المساعدات الإنسانية
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«الشورى» يطالب بدراسة إلحاق الكليات التقنية بالجامعات القريبة…
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قيادات «تعليم الشرقية» تستقبل استفسارات أولياء الأمور .. اليوم
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مفتي الشرقية: دعم الشيخ سعيد غدران للمشاريع الخيرية دليل على…
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مجلس الوزراء يدين استهداف النظام السوري قوافل المساعدات الإنسانية
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«الشورى» يطالب بدراسة إلحاق الكليات التقنية بالجامعات القريبة…
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مجلس الوزراء يدين استهداف النظام السوري قوافل المساعدات الإنسانية
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مجلس الوزراء يدين استهداف النظام السوري قوافل المساعدات الإنسانية
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«الشورى» يطالب بدراسة إلحاق الكليات التقنية بالجامعات القريبة…
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مجلس الوزراء يدين استهداف النظام السوري قوافل المساعدات الإنسانية
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«الشورى» يطالب بدراسة إلحاق الكليات التقنية بالجامعات القريبة…
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