استئصال ورم من فك ثلاثيني

نجح فريق طبي في قسم الأسنان بالمستشفى المركزي بحفر الباطن، في استئصال ورم في الفك السفلي لمريض في العقد الثالث من عمره. وكان المريض يعاني من تآكل في الفك السفلي وأجريت له الفحوصات اللازمة وأستؤصل الورم الذي كان يعاني منه منذ أكثر من سنة، ونجح الفريق في استئصال الورم وتنظيف المنطقة وتعويضه بمادة شبيهة للعظم، واستغرقت العملية ساعتين، وتمت متابعة حالة المريض لمدة أسبوع حتى تماثل للشفاء.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٤) صفحة (٨) بتاريخ (٢١-٠٣-٢٠١٧)