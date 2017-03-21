نجح فريق طبي في قسم الأسنان بالمستشفى المركزي بحفر الباطن، في استئصال ورم في الفك السفلي لمريض في العقد الثالث من عمره. وكان المريض يعاني من تآكل في الفك السفلي وأجريت له الفحوصات اللازمة وأستؤصل الورم الذي كان يعاني منه منذ أكثر من سنة، ونجح الفريق في استئصال الورم وتنظيف المنطقة وتعويضه بمادة شبيهة للعظم، واستغرقت العملية ساعتين، وتمت متابعة حالة المريض لمدة أسبوع حتى تماثل للشفاء.
استئصال ورم من فك ثلاثيني
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٤) صفحة (٨) بتاريخ (٢١-٠٣-٢٠١٧)
Logging In...
مقالات في محليات
الأكثر مشاهدة في الشرق
-
مفتي الشرقية: دعم الشيخ سعيد غدران للمشاريع الخيرية دليل على…
-
مجلس الوزراء يدين استهداف النظام السوري قوافل المساعدات الإنسانية
-
-
-
-
«الشورى» يطالب بدراسة إلحاق الكليات التقنية بالجامعات القريبة…
-
-
-
-
الأكثر مشاهدة في محليات
-
مفتي الشرقية: دعم الشيخ سعيد غدران للمشاريع الخيرية دليل على أعماله الجليلة
-
مجلس الوزراء يدين استهداف النظام السوري قوافل المساعدات الإنسانية
-
-
«الشورى» يطالب بدراسة إلحاق الكليات التقنية بالجامعات القريبة منها
-
-
-
قيادات «تعليم الشرقية» تستقبل استفسارات أولياء الأمور .. اليوم
-
-
-
-
-
-
-
-
استفتاء
Loading ...
Profile