أكدت اختصاصية الإرشاد النفسي والعلاج الأسري المدربة نورة الكناني، أهمية وضع خطة مالية لإدارة ميزانية الأسرة، وضرورة مشاركة جميع أفرادها في ذلك.
جاء ذلك خلال حديثها في محاضرة بعنوان «الوعي المالي»، وذلك ضمن معرض «نحو أسرة واعية» الذي نظمه مركز التنمية الأسرية التابع لجمعية البر في المنطقة الشرقية في مجمع العثيم.
وأوضحت الكناني أن مشاركة الأسرة في وضع ميزانية يعود بالفائدة عليهم جميعاً، من خلال تقدير أهمية المال، ومعرفة كيفية تقنين صرفه، ومساعدتهم على التخطيط لحياتهم المستقبلية وإشراكهم في هموم رب الأسرة وما يجده من جهد ومشقة في الحصول على المال.
وقالت إن «إدارة المال» فن يجب أن يتعلمه ويتقنه جميع أفراد الأسرة، مبينة أن الهدف من توعية الأسرة بأهمية إدارة المال هو انتشالها من العوز والفقر وزيادة الدخل وتعزيز ثقافة الادخار والتوفير لدى الأسرة.
وبينت الكناني أن ثقافة إدارة المال تعد شبه مفقودة عند بعض أفراد وأسر المجتمع السعودي، وأنه من واجب الجهات المسؤولة نشرها وتنميتها، مطالبة بضرورة فتح حسابات توفير للأطفال وصغار السن في البنوك لتحفيزهم على التوفير والادخار.
وأكدت الكناني في ختام المحاضرة ضرورة الاعتدال في الصرف، فلا إفراط ولا تفريط، ولا إسراف ولا بخل، لكي تتحقق الموازنة ما بين الإيرادات والمصروفات، بحيث لا تزيد المصاريف على مستوى الإيرادات، وإلا تعرضت الأسرة للاستدانة، مشددة على أن التدبير يعتبر نصف المعيشة.
الكناني: توعية الأسرة بأهمية إدارة المال ينتشلها من العوز والفقر
أكدت اختصاصية الإرشاد النفسي والعلاج الأسري المدربة نورة الكناني، أهمية وضع خطة مالية لإدارة ميزانية الأسرة، وضرورة مشاركة جميع أفرادها في ذلك.
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