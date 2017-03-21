«حياتك أمانة» تُنقذ حياة مواطن تعرض إلى حادث مروري

لم يدر بخلد حمدان حمد المطيري أن زيارته فعاليات أسبوع المرور الخليجي بالجبيل ستكون سبباً في إنقاذ حياته أثناء تعرضه لحادث مروري الخميس الماضي.

وفي التفاصيل، أوضح المطيري الذي يسكن في الجبيل، أنه حضر مساء الثلاثاء الماضي لزيارة فعاليات أسبوع المرور الخليجي المقام في حديقة السلام بالجبيل، للاطلاع على ما يحتويه المعرض المصاحب للفعاليات من برامج وأفلام ومسرحيات جاذبة وتوعوية، وكان موضوع المعرض لذلك اليوم هو أهمية ربط حزام الأمان أثناء قيادة السيارة من خلال أفلام توعوية، وشرح بعض النصائح المبنية على حقائق تثبت الدور المهم لربط حزام الأمان.

وأضاف: «لم أكن أحرص على ربط حزام الأمان قبل زيارة المعرض أثناء تنقلي بالسيارة، وذلك بسبب عدم الإلمام بأهميته في السلامة المرورية والوقاية أثناء الحوادث المرورية».

وتابع: «في يوم الخميس الماضي وبعد خروجي من المنزل متوجهاً لعملي في رأس الخير التي تبعد مسافة 116 كيلو متراً عن الجبيل، تذكرت ما شاهدته في المعرض، فبادرت بربط حزام الأمان، وبعد أن سلكت مخرج الفاروق في طريق رأس الخير بالجبيل الصناعية، تفاجأت بدوار وأعمدة إنارة على مسافة قريبة جداً مما صعب علي استيقاف السيارة التي ارتطمت بعمود الإنارة ثم بسياج الطريق، وبفضل من الله ساهم حزام الأمان في ثباتي داخل السيارة وعدم خروجي منها، الأمر الذي حافظ على سلامتي من التعرض لإصابات خطيرة جداً على حسب تأكيد شهود العيان».

وذكر المطيري أنه تم نقله إلى مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، وفيه تلقى الرعاية الصحية جراء بعض الكدمات الطفيفة وسُمح له بالخروج في وقتها.

من جهة أخرى، اختتمت في حديقة السلام بمحافظة الجبيل مساء الثلاثاء الماضي، فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ33 والمعرض المصاحب له بعنوان «حياتك أمانة».

وضم المعرض عديداً من الأجنحة التي تمثل عدداً من القطاعات الحكومية والخاصة وساهمت في توعية الزوار وتثقيفهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٤) صفحة (٨) بتاريخ (٢١-٠٣-٢٠١٧)