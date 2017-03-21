مبادرة لترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية

أطلق 140 طالبا من كلية الآداب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في مجمع الراشد بالخبر، أمس الأول، مبادرة لتعريف أفراد المجتمع بأهمية ترسيخ المسؤولية المجتمعية. وأوضحت وكيلة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع بكلية الآداب الدكتورة إيمان صالح أن تفعيل المبادرة جاء انطلاقاً من حرص الجامعة على تعزيز الوعي بأهمية المسؤولية المجتمعية والتركيز على علاقة البرامج الأكاديمية بكلية الآداب بالمجتمع، من خلال تفعيل المعلومات والمعارف المتعلقة بالتخصص لنشر الوعي، مبينة أن هناك عدة قضايا مهمة من بينها قضية القراءة، وقضية فهم وتعلم اللغة الإنجليزية، وكذلك طريقة الكتابة باللغة العربية. وأشارت إلى مشاركة قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بـ 8 أركان باستخدام التقنية والنظم الجغرافية، كما شارك قسم المكتبات بـ 7 أركان تؤكد أهمية تعزيز القراءة عند الطفل واستخدام التقنية في المكاتب، وكذلك قسم اللغة الإنجليزية بـ 6 أركان، مضيفة أن قسم اللغة العربية شارك بركنين عن أهمية اللغة العربية في تعزيز الهوية الوطنية، مبينة أن الفعالية شهدت حضور 2000 زائر من الأطفال و السيدات والأمهات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٤) صفحة (٨) بتاريخ (٢١-٠٣-٢٠١٧)