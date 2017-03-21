«تعافي» تستقبل 30 متعافى في الشهر.. وتزوِّج 10

كشف المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات «تعافي» مبارك الحارثي لـ «الشرق»، أن «منزل بداية» يستقبل30 متعافى في الشهر، وبعضهم يخرج ويتم استقبال أعداد جديدة، مؤكداً أن دعم الجمعية لا يتوقف على الساكنين في المنزل، بل لكل متعافى في المنطقة الشرقية، مضيفاً أن شرط الدعم هو إثبات أنه في برنامج علاجي أو متعافٍ ولديه إثباتات تثبت تعافيه.

وقال إن الجمعية تبنت زواج 10 متعافين في العام 1437هـ، بالإضافة إلى توزيع مساعدات لـ 50 أسرة وكفالة 27 طالبا جامعيا متعافيا، ومنح 110 حقيبة مدرسية لأبناء المتعافين، وكذلك تسديد إيجار 26 متعافيا، وأداء مناسك الحج والعمرة لـ 137 متعافيا، مبيناً أن عدد المستفيدين في العام 1438هـ بلغ 781 مستفيدا.

وأوضح الحارثي أن الجمعية لديها 3 مشاريع وهي: منزل بداية، ويستقبل المتعافين بعد خروجهم من مستشفى الأمل، لأن كثيرا من المتعافين لا يملكون سكنا أو علاقتهم مع ذويهم سيئة أو لا يملكون وظائف أو ظروفهم المادية صعبة، حيث يتم استقبالهم وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم، مبيناً أن جميع من في السكن من المتعافين.

وذكر أن المرحلة الأولى لمدة ثلاثة أشهر علاجية مكثفة، ثم أربعة أشهر وهي مرحلة إعادة التأهيل واستخراج الأوراق الثبوتية المفقودة كرخصة القيادة أو الهوية الوطنية، أما المرحلة الثالثة في البحث عن وظيفة، وعند إكمال السنة يتم خروجه للبدء في حياة جديدة.

وأشار إلى أن هناك مشروعا لتأهيل السجين داخل السجن من خلال عيادة أنشئت لهذا الغرض، وتهدف إلى إيصال الخدمات العلاجية داخل السجن وربط السجناء ببرنامج تأهيلي بعد خروجهم من السجن، ومساعدة السجين على تجاوز مرحلة ما بعد السجن وتجاوز مشكلاته الأسرية وتحقيق الأمان الأسري له، بالإضافة إلى مساعدته في إيجاد وظيفة بالتعاون مع الجهات المختصة، والقضاء على تكرار عودة السجين للسجن مما يعني انخفاض نسب الجريمة في المجتمع.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٤) صفحة (٥) بتاريخ (٢١-٠٣-٢٠١٧)