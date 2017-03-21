مفتي الشرقية: دعم الشيخ سعيد غدران للمشاريع الخيرية دليل على أعماله الجليلة

شهد اليوم الثالث لمجلس عزاء الشيخ سعيد غدران ـ رحمه الله ـ، أمس، توافد عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والمواطنين والمقيمين، الذين عددوا مآثر الفقيد، داعين الله تعالى له بالرحمة والمغفرة، ولأبنائه وأحفاده وذويه بحسن العزاء.

وأوضح مفتي المنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري، أنه لم يلتق بالفقيد، ولكنه سمع عن أعماله الطيبة الجليلة، وبثناء الناس عليه ودعمه لمشاريع الخير ومواساة الفقراء والمساكين، وقال «هذا الذكر سيبقى مع بقاء أولاده، وإنشاء الله يكونوا على طريقته ومنهجه، وأسال الله أن يجمعنا وإياهم في جنات النعيم».

أما مدير التعليم السابق الدكتور سعيد عطية أبوعالي فحكى لـ»الشرق»، قصة حدثت في مجلس الأمير عبدالمحسن بن جلوي ـ رحمه الله ـ أمير المنطقة الشرقية سابقاً، حيث جاء إلى مجلسه في يوم خميس وفد من الأحساء للسلام عليه يتقدمهم الشيخ حمد عبدالله المبارك، وقاموا بالسلام عليه، وقدم لهم الأمير واجب الضيافة.

وأضاف «وفد الأحساء قام بالاستئذان من الأمير عبدالمحسن لارتباطهم بمناسبة في الخبر قبل صلاة الظهر، وعندما ودعوه قال له الشيخ مبارك: يا سمو الأمير إذا تساعدنا وتأمر أحد يدلنا على مكتب التاجر سعيد غدران، وكان سعيد غدران في المجلس فأطرق إلى الأرض، وقال لهم الأمير أرسل معكم أحد الأفراد إلى مكتبه، وقال المبارك: هذا الرجل يرسل للجمعية في الأحساء شهرياً شاحنة كبيرة تحمل أرزاقاً ممتازة للأسر المحتاجة، فهو كان رجل خير، ونسأل الله أن يمد في عمر أولاده ويجعلهم خير خلف لخير سلف».

من جهته، وصف الشيخ سعيد حامد العجرفي، الفقيد بأنه من الرجال الذين فقدتهم المنطقة الشرقية خصوصاً والمملكة عموماً، لأنه رجل سباق للخير وعصامي منذ نعومة أظافره، وأضاف «كان يسعى للخير وهو رجل عصامي، ونسأل الله تعالى أن يحقق له ما تمناه، وأن يبارك في أولاده ويبدله داراً خير من داره، وزوجاً خير من زوجه». إلى ذلك، نعى أبناء المرحوم عصام سعيد غدران «سعيد، وعادل» جدهم الشيخ سعيد غدران ـ رحمه الله ـ، وقال سعيد «رحل والدنا الآخر بعد موت والدنا، وبوفاته فقدنا شمعة منورة في منزلنا، ونسأل الله له الرحمة والمغفرة، ووفاته كانت في يوم الجمعة وهو يوم فضيل، ونسأل الله تعالى أن يبدله داراً خير من داره، وأهلاً أفضل من أهله، وزوجاً أفضل من زوجه، ونسأل الله له جنات النعيم». وعدد حمد الرشيدي «أحد أصدقاء الفقيد» مآثره، مبيناً أنه عرف الشيخ سعيد غدران ـ رحمه الله ـ منذ 40 عاماً عن طريق أمير الظهران وتوابعها سابقاً محمد بن قاسم، وعندما بدأ في إنشاء فندق رمادا الظهران، وقال «الفقيد سباق للخير، ورجل خلوق وعصامي من الذين شقوا طريقهم على مجهودهم، وكان رجلاً مثالياً وأخلاقه حميدة، ونسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٤) صفحة (٧) بتاريخ (٢١-٠٣-٢٠١٧)