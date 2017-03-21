القطيف تنهي أمسها بوفاة 6 شبّان

انتهى أمس محافظة القطيف مأساوياً بوفاة 6 شبّان دفعة واحدة في حادث سقوط مركبة في شاطئ الحي المعروف بـ “دانة الرامس” شمال المدينة. وكانت القصة المأساوية قد تكشفت بتلقي عمليات الدفاع المدني في المحافظة بلاغاً عن انحراف مركبة وسقوطها في البحر على بعد نحو 20 متراً من الساتر الحجري للواجهة البحري في عمق الشاطئ، وتوجهت فوراً فرق الإنقاذ للموقع برفقة الغواصين حيث كانت في انتظارهم كذلك في الموقع دوريات حرس الحدود البحرية ، إلا أن الدفاع المدني لم يجد المركبة حيث غاصت في البحر ، وكان حينها مصير سائقها مجهولاً ، وعلى الفور بدأ الغواصون في البحث ليجدوا المركبة مقفلة وباشروا فتحها وهي في عمق البحر ليتفاجأوا بوجود ستة شبان بداخلها وتم انتشالهم للشاطئ فوراً حيث كانت فرق الهلال الأحمر السعودي في انتظار تقديم المساعدة لهم ، إلا أنه تبين أنهم فارقوا الحياة غرقاً فوراً.

وشهد موقع الحادث حضور عدة جهات أمنية إلى جانب سيارات الإسعاف ونقل الموتى، حيث باشر المحققون العمل على كشف هوية الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً و 20 عاماً بحسب التقديرات المرئية ، فيها باشر مرور المحافظة تحقيقاته للكشف عن الأسباب التي أدت لوقوع حادث السير حيث أكدت المعلومات الأولية بأن سائق المركبة وهي من نوع هونداي فقد السيطرة عليها لأسباب لا تزال غير معروفة وانحرفت باتجاه البحر حتى استقرت تحت الماء ولم يتمكن من كان بداخلها من الخروج.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٤) صفحة (١) بتاريخ (٢١-٠٣-٢٠١٧)